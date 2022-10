MILOJEVIĆ POSLE RADNIČKOG: Bitno je da smo pobedili

Slavila je Crvena zvezda rezultatom 0:1 u okviru 15. kola Superlige Srbije na gostovanju Radničkom u Kragujevcu, a utiske posle nova tri boda u borbi za titulu izneo je šef stručnog štaba našeg tima Miloš Milojević.

- Težak meč, nepovezan, bilo je dosta "stopova", što sa sudijske strane, što sa aspekta toga da nismo bili aktivniji, ali uslovi su takvi kakvi jesu i neću da se žalim. Bitno je da se pobedi i na ovakvom terenu, da borbenost bude dobra i da svi shvate da moramo i ovako da trijumfujemo. Imamo još šest ligaških utakmica do polusezone i bitno je da sve pobedimo - počeo je Milojević.

Mnogo prekida uz težak teren je nešto što svakako nije išlo u prilog Crvenoj zvezdi.

- Utiče kad uhvatimo ritam i spustimo rivala da usledi prekid, uz to, teren nije dovoljno brz za fudbal i lakše je ekipi koja se brani. Nije ovo opravdanje, ali je tako kako je, ipak ni to nije pitanje za mene, nego za one koji vode fudbal. Svaka čast momcima na fokusu za osvojena tri boda, a sve ostalo rešavamo u trenažnom procesu.

Da se Zvezda i na gostovanju oseća kao kod kuće, zahlvanost ide navijačima koji su i danas u Kragujevcu bili fantastični u podršci našem timu.

- Znače nam navijači, videlo i se danas, a već u četvrtak nas čeka gostovanje Vojvodini. Svi znaju koliko nam znači podrška i koliko se radujemo s publikom, to je osećaj jedinstva koji je i danas bio prisutan i tako treba i da se nastavi. Hvala navijačima koji su da nas došli da nas podrže i potrudićemo se da opravdamo njihova očekivanja - podvukao je Milojević.

Kurir sport