LALATOVIĆ JE GLAVNA SNAGA NIŠLIJA! Milojević tvrdi: Zvezda mora biti spremna za njega, ali i igrače Radničkog jer su u formi

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 17.00 časova gostuju Radničkom u Nišu.

foto: Starsport©

Biće to još jedan okršaj nekadašnjeg trenera crveno-belih Nenada Lalatovića sa bivšim klubom, kojeg je tri puta pobeđivao. Sa Voždovcem, Vojvodinom u prvenstvu, te Čukaričkim u Kupu Srbije.Sa Radničkim iz Niša je na Čairu igrao 2:2 sa Zvezdom. Po prvi put u karijeri sučeliće se sa sadašnjim strategom kluba iz Ljutice Bogdana Milošem Milojevićem.

- Lalatović je svakako jedan od glavnih kvaliteta Nišlija, međutim mislim da svakako imaju i kvalitetan tim, on je došao da ih podigne i to dobro radi, igraju dobro, forma im je u uzlaznoj putanji, tako da se spremamo i za njega, ali i njihov igrački kvalitet - poručio je Miloš Milojević.

Govorio je Milojević i o stanju na tabeli Superlige Srbije.

- Po kvalitetu svakako da zaslužuju bolju poziciju na tabeli, međutim to je fudbal, nekada dobijete to što zalužujete, nekada ne. Mislim da su u uzlaznoj putanji, biće teška utakmica. Gostovanje u Nišu je uvek nezgodno za svaku ekipu. Verujemo u naš kvalitet, ovo je samo jedno u nizu teških gostovanja, a ako budemo na istom nivou igre i fokusa kao u Novom Sadu i Kragujevcu, mislim da možemo do dobrog rezultata.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se šef stručnog štaba Zvezde na činjenicu da je Stefan Mitrović pojačao crveno-bele upravo iz Radničkog.

- Kada je Mitrović bio u Nišu bio je drugi trener, kao i sastav. Poznaje igrače i to svakako može da nam koristi, sa druge strane se radi o fudbalerima koji dugo igraju u našoj ligi. Znamo njihove kvalitete i mane. U pripremi utakmice ih maksimalno poštujemo, što je obavezno s obzirom da se radi o ekipi Radničkog iz Niša, klubu sa tradicijom. Moramo da verujemo u to što radimo, naš kvalitet i igrače.

Crveno-beli će biti oslabljeni u Nišu, jer zbog povreda neće igrati Veljko Nikolić i Seku Sanogo.

- Nikolić je u fazi priključivanja punom trenažnom procesu, verovatno neće biti u konkurenciji za tim sutra. Svi ostali sem Nikolića i Sanoga su na raspolaganju, bez njih imamo još 26 igrača i tri golmana, ne možemo sve da vodimo na put, videćemo, imamo samo jedan cilj, to je sledeća utakmica protiv Radničkog. Ne razmišljamo ni o Trabzonu, ni o Kolubari, svi najjači i najpotrebniji za takav vid utakmice će ići sa nama.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Milojević i o mladim igračima koji bi protiv Radničkog mogli da istrče na teren.

- U poslednje vreme uvek igramo sa dva, tri ili četiri mlada igrača od tih koje imamo. Pokušavamo da ih integrišemo u sistem. Milion puta sam naglasio da volim mlade igrače, ali to ne može da im bude glavni i jedini adut. Mora da postoji neki kvalitet, nije bitno koliko imate godina, nego kako igrate, ako oni sa 17 zasluže da igraju nema nikakvih problema, ako ne, onda nije fer prema drugima da zato što su stariji sede na klupi, a imaju više kvaliteta. Mora da postoji jedna dinamika grupe, nama je u cilj, kao što je i sportski sektor rekao da podmladimo ekipu, međutim ne na uštrb rezultata, jer su nam rezultati prioritet.

Osvrnuo se trener crveno-belih i na predstojeći duel u Ligi Evrope.

- Nemamo komfor i luksuz da nešto isprobavamo, mislim da možemo samo da podižemo nivo samopouzdanja i igre. Kada bude došao Trabzon, tek onda ćemo da spremamo najbolji sastav i taktiku za njih. Rekao sam iako to možda nije popularno, nama je prevashodni cilj naše prvenstvo. U Evropi ćemo se boriti do kraja i dok god budu postojale teoretske šanse. Prvenstvo nam je nešto zbog čega i od čega živimo, to nam je najbitnije.

Prokomentarisao je Milojević i procenu medija da će Crvena zvezda do kraja polusezone zadržati razliku od pet bodova na tabeli u odnosu na večitog rivala.

- Hvala im što veruju u nas, međutim to su samo procene, ali jedino merilo je teren. Imamo još pet utakmica u prvenstvu, ako oni pobede sve do kraja, kao i mi, razlika će biti pet bodova. Lakše je reći nego uraditi. Očekuje nas serija ozbiljnih gostovanja, tako da verujemo da fokusom, mirnoćom i jednim odnosom gde idemo iz utakmice u utakmicu možemo do kraja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jedna od tema bila je i reprezentacija Srbije i ko bi od Zvezdinih igrača mogao da zaigra na Svetskom prvenstvu.

- Ne bih radio selektorov posao, ali ne bih mogao ni da odvojim jednog od drugog igrača. Selektor najbolje zna ko mu treba i ko mu se uklapa. Voleo bih kada bi svi naši igrači dobili poziv, jer su mi svi pri srcu, ne postoji neko koga manje ili više volim. Imamo kvalitet, na njemu je da bira, a naše je da te igrače stavimo na raspolaganje, ko god bude trebao. Znam da su najbliže bilin za sad bar Eraković i Mitrović, ako bude još neko, ja ću biti prezadovoljan - zaključio je Milojević.

