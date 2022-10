MILOJEVIĆ NAKON TRILER POBEDE ZVEZDE: Pobeda u poslednjem minutu daje draž fudbalu

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević biio je zadovoljan nakon teške pobede u Nišu.

- Utakmica koja može da ponese epitet derbija. Ekipa Radničkog ima kvalitet i situacija na tabeli nije u skladu s tim. Pružili su dobar otpor, ali smo mogli da rešimo pitanje pobednika i ranije, ipak, momci su verovali do poslednjeg trenutka i izgarali na terenu, a to se vratilo. To je jedini put za nas. Svidela mi se energija, način na koji su igrači s klupe ušli... Pobeda u poslednjem minutu svakako daje draž fudbalu - počeo je Milojević.

Naredni izazov Zvezdu očekuje već u četvrtak od 21 čas kada će ugostiti Trabzon.

- Bitna pobeda pred meč Lige Evrope, ali o tome ćemo da razmišljamo sutra. Neka večeras momci budu ponosni, jer nije lako pobediti u Nišu. Radnički ako ovako nastavi da igra, svima će biti težak rival, pogotovo na domaćem terenu.

Podrška navijača je ponovo bila besprekorna.

- Mi smo bez njih kao čovek bez duše i srca, i mnogo nam znače. Možda sam preterao što sam otrčao ka njima posle gola, ali hteo sam da smirim Borjana jer je imao žuti. Bez mene mogu ako dobijem crveni, al bez igrača teško - podvukao je Milojević.

Kurir sport