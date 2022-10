UŽIVO, VIDEO: RADNIČKI - ZVEZDA, crveno-beli gostuju kod Lalatovića! Milojević bez Kataija!

RADNIČKI NIŠ - CRVENA ZVEZDA 0:0

TOK MEČA:

Prvo poluvreme:

5. minut - Zvezda napada od početka meča, crveno-beli, žele do gola što pre.

2. minut- Prva prilka za Zvezdu nakon prodora Milunovića , centrirao je ali Pešić je zakasnio.

1. minut - Utakmica je počela

Sastavi :

Radnički Niš: Rosić - Jamkam, Etongu, Stajić, Stojanović - Pejović, Mesarović - Dimić, Jovanović, Cvetković - Štulić.

Crvena zvezda: Borjan - Eraković, Milunović, Dragović, Rodić - Mijailović, Kanga - Bukari, Ivanić, Mitrović- Pešić.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Radničkom iz Niša u utakmici 16. kola Superlige Srbije.

Trener crveno-belih Miloš Milojević izuzetno poštuje Nenada Lalatovića trenera Nišlija.

- Lalatović je svakako jedan od glavnih kvaliteta Nišlija, međutim mislim da svakako imaju i kvalitetan tim, on je došao da ih podigne i to dobro radi, igraju dobro, forma im je u uzlaznoj putanji, tako da se spremamo i za njega, ali i njihov igrački kvalitet - poručio je Miloš Milojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Milojević i o stanju na tabeli Superlige Srbije.

- Po kvalitetu svakako da zaslužuju bolju poziciju na tabeli, međutim to je fudbal, nekada dobijete to što zalužujete, nekada ne. Mislim da su u uzlaznoj putanji, biće teška utakmica. Gostovanje u Nišu je uvek nezgodno za svaku ekipu. Verujemo u naš kvalitet, ovo je samo jedno u nizu teških gostovanja, a ako budemo na istom nivou igre i fokusa kao u Novom Sadu i Kragujevcu, mislim da možemo do dobrog rezultata.

Sa druge strane Dragan Šarac pomoćni trener svestan je kvaliteta Zvezde

"Stiže nam prvi tim na tabeli posle pobede Novom Sadu. Imaju veliki kvalitet i sastav od 40 igrača, na svakoj poziciji podjednako kvalitetne igrače. Mi smo pobedili Javor, pa protiv njih prošli i u Kupu na penale. To je za nas jedan podstrek, igrači su svesni ko nam dolazi u goste i ko god izađe na teren, daće maksimum da ostvarimo povoljan rezultat. Cilj nam je da osvojimo što više bodova do pauze, da se približimo plej-ofu"

Utakmica se igra na stadionu Čair u Nišu sa početkom 17h

Kurir sport