FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE ODGOVORIO ZVEZDI: Evo šta će se desiti sa izborima za PREDSEDNIKA FSS!

Fudbalski savez Srbije objavio je na svom sajtu odgovor Fudbalskom klubu Crvena zvezda na zahtev za odlaganje izbora.

Iz krovne kuće srpskog fudbala su obrazložili da ne mogu prihvatiti inicijativu aktuelnog prvaka Srbije.

Odgovor FSS-a prenosimo u celosti.

"Poštovani gospodine Mijailoviću, ovim dopisom Vam odgovaramo na Zahtev podnet od FK „Crvena zvezda” dana 21.10.2022. godine, kojim se traži odlaganje izborne sednice Skupštine FSS sazvane od strane Izvršnog odbora FSS za 31.10.2022. godine.

Potpuno je nejasno zbog čega ste takav zahtev podneli na samom završetku izbornog procesa, imajući u vidu da je FSS javno objavio Saziv sa dnevnim redom predmetne sednice Skupštine FSS još 1. septembra 2022. godine. Dakle, proteklo je punih 50 dana od zakazivanja sednice, više od tri meseca kako su raspisani izbori i gotovo godinu dana od datuma usvajanja novog Statuta FSS. Kada se uzme sve prethodno navedeno u obzir, sami argumenti za odlaganje sednice Skupštine FSS su potpuno pravno, logički i faktički neutemeljeni. Od FSS se zahteva nešto što pravno nije moguće.

Poznato Vam je da FSS nema predsednika još od februara 2021. godine (dakle duže od godinu i po dana) i da je uz stručnu pomoć i izričite zahteve predstavnika i eksperata FIFA i UEFA, novi Statut FSS donet 29.11.2021. godine. FIFA i UEFA zahtevale su od FSS da se u skladu sa odredbama novog Statuta FSS izbori održe što je pre moguće (u martu 2022. godine), ali su oni zbog niza okolnosti i opstrukcija odlagani. Konačno, poslednji korak u izbornom procesu – sednica Skupštine FSS, zakazana je za 31.10.2022. godine. Izborni proces je protekao u demokratskom duhu, mirnoj atmosferi i bez ozbiljnijih nepravilnosti. Sada je taj postupak doveden do samog kraja. Ne postoje bilo kakve vanredne i nepredviđene okolnosti koje bi opravdale odlaganje okončanja izbornog postupka na svim nivoima u FSS. Osim toga, napominjemo da bi bilo kakvo dalje odlaganje održavanja sednice Skupštine FSS prouzrokovalo reakciju UEFA koja bi u FSS uvela tzv. prinudne mere kroz postavljanje Komisije za normalizaciju odnosa, što je bio slučaj u nekim drugim evropskim fudbalskim savezima. Takav razvoj događaja predstavljao bi veliku sramotu za naš fudbal i našu zemlju.

U skladu sa odredbama Zakona o sportu i Statuta FSS svi članovi FSS koji imaju svoje delegate u Skupštini FSS imaju jednaka prava i obaveze. U vezi sa tim, svaki predlog je dobrodošao i Odbor je spreman da ga uzme u razmatranje. Uvažavajući sportske uspehe FK „Crvena zvezda” i istorijski značaj tog fudbalskog kluba za srpski fudbal, Vaš zahtev je razmotren sa posebnom pažnjom, međutim on je zakasnio i eventualni prekid izbora, kako je već navedeno, narušio bi integritet celokupnog izbornog procesa i doveo Fudbalski savez Srbije u direktnu konfrontaciju sa FIFA i UEFA, posebno u trenutku kada su materijali za sednicu već poslati delegatima i kada su članovi FSS predložili kandidata za izbor predsednika FSS, a sve u skladu sa odredbama Statuta FSS.

Iz svih gore navedenih razloga nemoguće je prihvatiti Vašu inicijativu za odlaganje već zakazane sednice Skupštine FSS.

Vaš klub je, od početka izbornog procesa u FSS, imao mogućnost, da kao i bilo koji drugi član FSS, predloži svog kandidata za izbor na funkciju predsednika FSS, što nije učinio, čime je sam sebi uskratio pravo da glasa za eventualnog protivkandidata. Navodi iz Vašeg zahteva u kome najavljujete da nećete prihvatiti gospodina Bjekovića kao predsednika FSS, ako on bude izabran na tu funkciju tokom predstojeće sednice Skupštine FSS, vaše su pravo i to pravo možete da ostvarite tako što će delegat Vašeg kluba u Skupštini FSS glasati protiv njegovog izbora. Podvlačimo još jedanput, FSS je do današnjeg dana sve izborne radnje sproveo u duhu demokratskih principa i tolerancije, tako da očekujemo i od Vas, da i Vi poštujete propisane pravne procedure i da uzmete učešće u demokratskom odlučivanju na sednici Skupštine FSS."

Kurir sport