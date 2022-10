FK SOLUNAC DEMANTUJE DA JE TRENER DOŽIVEO SRČANI UDAR: Evo šta se desilo na utakmici u Bačkom Dobrom Polju

Posle utakmice Područne fudbalske lige Subotica između Sutjeske iz Bačkog Dobrog Polja i Solunca iz Karađorđeva (2:3) pojavila se informacija da je trener gostiju doživeo infarkt.

Tim povodom oglasio se Fudbalski klub Solunac saopštenjem u kojem se ističe da trener nije doživeo infarkt, već se radi o stresu i povišenom krvnom pritisku.

- Obraćamo Vam se ispred kluba FK " Solunac" Karađorđevo, povodom vesti koju ste objavili na Vašem portalu gde je navedeno da je naš trener doživeo infarkt na terenu nakon pokazanog žutog kartona. Trener nije dobio žuti karton, niti je dobio infarkt već je imao povišen pritisak , na koji se žalio i pre početka utakmice, ali nije hteo da odustane od vođenja, i želeo je da ostane na terenu uz svoju ekipu.

Nakon nekih neprimerenih startova protivničke ekipe na koje se sudija nije obazirao, naš trener je hteo da zaštiti igrače i prigovorio sudiji rečima " da ne želi da neko ode sa terena slomljene noge, ni svojih ni protivničkih igrača" , gde je nakon tih startova i prepirke sa sudijom (karton mu nije pokazan) doživeo stres, dodatno mu je skočio pritisak, i nakon nekoliko trenutaka je podlegao tome i pao na zemlju. Nakon odlaska hitne pomoći, a dok je trajao prekid, naša ekipa i protivnički trener i njihov predsednik kluba su bili za to da se utakmica ne nastavi jer se to desilo u 87' minutu, i nikome nije bilo do fudbala, ali je sudija ipak odlučio da meč privede kraju, sa rečima da će se igrati još samo ta 3 minuta regularnog toka, i onda je nakon toga ipak odlučio da se utakmica produži još 4-5 minuta i nije ispoštovao ranije rečeno. Dodaćemo još da je glavni sudija nosio naočare na utakmici, što nismo videli ni na jednom terenu u svetu, demantujte nas slobodno ako grešimo, i koje su mu čak 2-3 puta i ispale u toku meča - stoji u poruci uprave Fudbalskog kluba Solunac.

Kurir sport