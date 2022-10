UGOJIO SAM SE 7 KILA, ALI VIŠE NISAM KLINAC: Nemanja Radonjić otrkio zašto se odrekao DELA PLATE

Nemanja Radonjić konačno je pronašao sreću u inostranstvu. Dolazak u Torino bio je prava stvar, pošto je brzonogi fudbaler ponovo sa osmehom na licu, ima minutažu, deli asistencije i daje golove.

foto: Profimedia

Učinak srpskog reprezentativca u Seriji A nije mogao da prođe bez pažnje italijanskih novinara. Nemanja Radonjić dao je opširan intervju za "Gazeta delo sport" i otkrio da se osećao posebno kada su mu navijači Torina posvetili transparentom na kojem je pisalo - "Ho visto Maradonjic". U prevodu na srpski - Video sam Maradonjića, aludirajući na čuvenu pesmu "Ho visto Maradona".

- Transparent me je dirnuo u srce i zbog toga sam im vrlo zahvalan, jer mi se to nije nikada dogodilo. Komplimenti mi prijaju, ali ja više volim da radim u tišini i da slušam trenera. U Torinu živim najlepši deo moje karijere, jer igram dosta i osećam da sam protagonista - bio je iskren Radonjić.

Uspešan mesec je iza Nemanje Radonjića. Odlična partija protiv Juventusa uprkos porazu, gol Čitatedeli u Kupu Italije i asistencija u meču sa Udinezeom.

- Veoma sam srećan zbog gola, ali možda još više zbog asistencije za Pelegrija. Srećan sam jer u Torinu pronalazim stvari koje su mi potrebne, kontinuitet i golove. U poslednjih nekoliko sezona nisam igrao mnogo, a onda se moj put ukrstio sa Torinovim i Juirićevim i osetio sam se kao važan igrač. Bio mi je neophodan ambijent kao što je u Torinu. Približavamo se Mundijalu i zadovoljan sam kako mu se primičem. Sada mislim samo na šampionat, a na Mundijalu bi trebalo da budem. Nadam se…

foto: Profimedia/Nderim Kaceli

Potom je objasnio kako i zašto je u prelaznom roku izabrao ponudu Torina, tačnije koliko mu je prijao poziv hrvatskog trenera Ivana Jurića.

- Tokom leta sam rekao mom menadžeru, da hoću da pređem samo u Torino. Svidela mi se ideja da se vratim u Italiju i da radim sa Jurićem. Pre nego što sam potpisao ugovor Jurić me je pozvao i rekao mi da sam mu potreban. U Torinu sam našao klub koji me je stavio u centar i to je bilo presudno. Toliko sam želeo da igram za Torino da sam se odrekao dela plate koji mi je garantovao moj prethodni ugovor.

Iako je izraziti i Bogom dani talenat, Radonjić je svestan da je za vrhunsku karijeru potrebno i nešto važnije.

- Talenat je samo pet odsto bagaža jednog fudbalera. Naravno da moraš da ga imaš, ali talenat imaju mnogi, razlika se pravi radom, zdravim životom, ispravnom ishranom. To mora da postane stil života.

foto: Profimedia

Što se tiče hrane Nemanja Radonjić izgleda nije opčinjen pastama i drugim đakonijama od testenina koje preferiraju Italijani.

- Srpska kuhinja je za mene i dalje bolja od italijanske. Opet, sviđaju mi se italijanska jela, ali se od njih gojim. Toliko su dobra da sam se ugojio sedam kilograma za dva meseca. Ali, bilo je to pre osam godina, kada sam došao u Rim. Srećom, više nisam klinac i ne preterujem sa hranom - istakao je Nemanja Radonjić i poručio da jedva čeka vikend kada će Torino igrati utakmicu protiv Milana u Seriji A.

Kurir sport