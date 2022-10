LUKA GAZI SVE PRED SOBOM! Dončić upisao TRIPL-DABL, Dalas posle produžetaka srušio Bruklin (VIDEO)

Dalas je posle produžetka na gostovanju pobedio Bruklin sa 129:125.

Meč je u produžetak odveo Kevin Durent posle zakucavanja na 8,8 sekundi pre kraja (112:112).

U produžetku Dalas je odigrao bolje i u dva navrata su došli do plus devet, a prednost su sačuvali do kraja.

Tim iz Teksasa je predvodio Luka Dončić, koji je ostvario tripl-dabl učinak. Slovenački igrač je postigao 41 poen, uz 14 asistencija i 11 skokova. Ušao je u istoriju NBA lige kao 10. košarkaš koji je do tripl-dabla došao sa preko 40 poena.

Tim Hardavej junior je dodao 18 poena za pobednički tim, a Maksi Kleber je upisao 15 poena.

Kajri Irving je imao najbolji učinak u domaćem timu sa 39 poena, dok je Durent dodao dva poena manje.

Dalas ima polovičan učinak posle četiri meča, a Bruklin ima jednu pobedu i četiri poraza.

Memfis srušio Sakramento Memfis je na gostovanju savladao Sakramento sa 125:110, i tako je ekipi iz Kalifornije naneo i četvrti poraz u NBA ligi. Desmond Bejn je u pobedničkoj ekipi upisao 31 poen, a Dža Morant je zabeležio 22 poena. U domaćoj ekipi Dearon Foks je postigao 27 poena, dok je Harison Barns dodao 20 poena. Memfis ima četiri pobede i jedan poraz, a Sakramento je na učinku 0/4.

