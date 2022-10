ČUKARIČKI ŽELI NOVI PAZAR! Ivanović: Oprezni smo, ali naš cilj se zna

Čukarički je odigrao nerešeno u prethodnoj rundi u derbiju kola, na gostovanju TSC-u u Bačkoj Topoli (1:1). I u narednom kolu belo-crni će igrati jedan od derbija, na Banovom brdu će ugostiti verovatno i najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka šampionata, ekipu Novog Pazara (subota, 16 časova).

Jedan od najzaslužnijih za važan bod iz Bačke Topole bio je Đorđe Ivanović, momak sa bogatim internacionalnim iskustvom, jedno od najvećih pojačanja Čukaričkog ove sezone. Bio je asistent kod izjednačujućeg gola Uroša Drezgića, odlično je izveo korner, a mladi štoper je glavom pogodio mrežu rivala.

- Nismo bili na potrebnom nivou u prvom poluvremenu, imali smo i malo sreće tada, spasao nas je i golman Mićović, koji je odbranio zicer u finišu tog dela igre. Da je TSC tada poveo sa 2:0, iskreno, teško bismo uspeli da se vratimo u meč. Ali, uspeli smo u drugom poluvremenu, na vreme smo izjednačili, utisak je da smo kasnije bili možda i bliži trijumfu. Pokazali smo karakter, nismo dozvolili jednom od najvećih konkurenata za treće mesto da se dodatno “odlepi” na tabeli i to je najvažniji epilog meča u Bačkoj Topoli - kazao je Ivanović.

Čukarički je ponajbolje partije ove sezone pružao upravo na prethodna dva gostovanja, u Humskoj i Bačkoj Topoli. Sa ta dva meča vratili su se Brđani bogatiji za samo jedan bod.

- Protiv TSC-a sam sa 27 godina bio najstariji na terenu u našoj ekipi, do ulaska Vujadinovića u drugom poluvremenu. Igrali smo sa izuzetno mladim sastavom, kojem nedostaje iskustva. Upravo to je faktor koji je pomogao Partizanu da nas savlada, pa i TSC-u da dođe do boda u ta dva derbija. Ali, i velika škola za naš tim, a siguran sam da će ekipa ubrzo baš kroz ovakve mečeve i doći na nivo potreban da ostvarimo svoje ciljeve. Neće biti lako, svi su se pojačali, verovatno će naši najveći konkurenti biti još jači posle zimskog prelaznog roka – smatra Ivanović.

Vezista Čukaričkog ipak veruje u svoj tim, za koji napominje da će biti na još višem nivou posle pauze.

- Na nama je sada da što bolje odradimo preostala četiri meča do pauze, da iz njih izvučemo što je više moguće bodova i da ostanemo u dobroj poziciji na tabeli. Naravno da očekujem da ćemo kao ekipa biti mnogo bolji na proleće. Šest meseci smo zajedno, napredujemo, mladi momci su sve bolji. Ipak je došlo mnogo novih igrača u tim, bilo je potrebno i malo vremena. Kvalitet imamo, to moramo da pokazujemo na terenu iz meča u meč.

A prvi naredni je protiv Novog Pazara, ekipe koju je Čukarički savladao u drugom kolu Super lige u gostima (2:1). Mrežu Pazaraca tada je zatresao upravo i Ivanović.

- Tek je bio početak sezone i tada možda još nismo svi ni bili svesni jačine i evidentnog kvaliteta koji Novi Pazar poseduje. Slavili smo na gostovanju i uz dosta sreće, oni su promašili penal za izjednačenje u nadoknadi. Vremenom, taj naš trijumf u Novom Pazaru je dobijao na značaju, s obzirom na to da su oni igrali sve bolje i da je malo ko protiv njih osvajao bodove. U jednom momentu su bili i prvi na tabeli i zaista su nas sve prijatno iznenadili. Ali, uspeh i trenutnu poziciju na tabeli niko ne može da im ospori, zasluženo su tu gde jesu - kazao je Ivanović, koji je potom dodao:

- Znamo da nas čeka težak posao, ali moramo da idemo na pobedu. Bodovi su nam preko potrebni, remi u Bačkoj Topoli dobiće potvrdu samo ako trijumfujemo protiv Novog Pazara. Znamo njihove kvalitete, znamo da imaju nekoliko bivših prvotimaca Čukaričkog, što je sasvim dovoljna potvrda njihovih ovosezonskih ambicija. Prošle godine su se borili za opstanak, sada su mnogo, mnogo bolji u svakom pogledu. Ali, zna se cilj Čukaričkog, protiv bilo kog tima, pa i Novog Pazara.

Na kraju, Ivanović je istakao da je zadovoljan zbog dolaska na Banovo brdo.

- Nisam pogrešio. Znao sam gde dolazim, ali sam se ovde na licu mesta uverio u sve što su mi oni koji su bili upućeniji od mene pričali. Klub je odličan, organizacija vrhunska, za mene lično od ogromnog značaja je atmosfera u svlačionici, koja je na sjajnom nivou. Više puta smo već pominjali da je ova sezone istorijska za srpski fudbal, siguran sam da je ovo najbolja moguća prilika i za dodatni iskorak Čukaričkog i plasman u grupnu fazu nekog od evropskih klupskih takmičenja - zaključio je Đorđe Ivanović.