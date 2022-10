ZVEZDA JE PROBLEM SRPSKOG FUDBALA! Petrić ŽESTOKO udario po večitom rivalu: Bolje biti ranjeni vuk nego DRESIRANA PUDLICA!

Fudbaleri Partizana u nedelju igraju protiv Radničkog iz Niša, a trener crno-belih Gordan Petrić imao je zanimljivu pres konferenciju pred ovu utakmicu.

On je govorio o problemima u srpskom fudbalu i pritiscima koji se stvaraju. Na pitanje da li će rezultatski neuspeh protiv Javora nametnuti prisak Partizanu Petrić je imao jasan odgovor.

"Ma neće... Pritisak se stvara na neku drugu stranu, ja kad bih vam iskreno pričao i ono što kažem prijateljima, meni nije teško da kažem. Najveći problem u srpskom fudbalu su Zvezda i Partizan, nekad problem pravi Zvezda, nekad pravi Partizan, zadnjih par godina taj problem pravi Zvezda i to je očigledno. Nemam ništa protiv toga, jedino što se stvara, rekao sam ranije, da ne dozvolimo da se narod posvađa zbog fudbala", rekao je Petrić pa nastavio.

"Da li je pritisak na njima? Ne, to neko drugi stvara, kako stvara, možda veštački, ono što znam je da ćemo se mi boriti da svaku utakmicu odigramo na najbolji mogući način. Bolje biti ranjeni vuk u toj borbi, nego dresirana pudlica u cirkusu. Bio je pritisak kad sam došao, sad šta god da se desi nemam pritiska" istakao je Petrić.

Na dodatna pitanja novinara na ovu temu, trener Partizana je pojasnio.

"Ja sam rekao ovo što sam rekao jeste da ne bih voleo da se narod posvađa zbog fudbala. Ja sam video protiv Pazara, ja to osećam na terenu i kao bivši igrač i sad kao trener. To kažem kad pravi problem u nekim situacijama, ne žalim se, to je nekad i Partizan imao da mu neko dozovljava da se progleda kroz prste, to se dešava sa Zvezdom, to nas opterećuje, mi ćemo od utakmice do utakmice gledati svoj posao i pokušati da svaku utakmicu dobijemo i pružimo maksimalno dobru igru da bi navijači uživali. To se oseća, nemojte da se lažemo, da li će Partizan biti prvi ili drugi, videćemo. Ja nemam problem da kažem to".

foto: Starsport

Konferencija je nastavljena pitanjem da se pojasni konstatacija "da neko gleda kroz prste".

- Odnosi se na sudije naravno. Pa ne, ovo što je bilo u Evropi nije bilo VAR-a. Start Meniga protiv Javora koji je bio za žuti karton, ja sam pitao sudiju što ne da žuti karton. Sudi ono što vidiš i nemaš problem što se tiče nas. Meni ta pomoć ne treba, vi se slažete da je ono žuti karton, okrenuo sam se i izvinio što sudija nije dao mom igraču žuti karton. Sve dok ne dođe do toga, Zvezda i Partizan su problem srpskog fudbala, nekad se pomagalo Partizanu, poslednjih par godina se pomaže Zvezdi, to je očigledno, nemam šta da krijem.

foto: Starsport

Bilo je govora i o saopštenjima.

"Ja mogu i imam pravo da kažem. Mi se ne pravdamo, trebalo je da završimo protiv Javora. Ali da se ne stvara neka priča, neka saopštenja, to nama ne treba niti kažem da je trebalo ili da nije da Partizan poslao saopštenje, nije trebalo ni Javor, ja ne verujem da su to oni uradili nego neki drugi. Mi nismo slikari, mi se bavimo ovim poslom".

Petrić je na kraju negirao učestvovanje u pisanju saopštenja.

"Nije to moje da ja odgovaram da li će da se pošalje saopštenje ili ne, to je odluka kluba i nekad i treba da se skrene pažnja. Da li je to bilo vreme ili je kasno, ja ne ulazim u to, mi smo skoncentrisani na posao. Igrači igraju zbog sebe, zbog svojih ugovora, da nastave karijeru i potpišu novi. Sve se svodi na ono što ti uradiš da uradiš na najbolji mogući način", zaključio je Petrić.

Partizan u nedelju dočekuje Radnički iz Niša, a taj meč na programu je od 19 časova.

Kurir sport