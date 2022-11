Fudbaleri Crvene zvezde, zajendo sa košarkašima, krenuli su put Monaka gde ih u četvrtak od 18.45 očekuje meč odluke.

Avion sa ekspedicijom crveno-belih nije ni poleteo, a Zvezdini stranci već su odigrali jednu partiju karata.

1 / 3 Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Kanga, Kulibali i Ben odigrali su "Uno", a pobedu je izvojevao internacionalac sa Komorskih ostrva.

"Who is the best? (Ko je najbolji?)", poručio je pobednik uz širok osmeh.

(Kurir sport)