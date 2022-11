BAJERN KAZNIO PAVARA ZBOG VOŽNJE POD DEJSTVOM ALKOHOLA: Oduzeta mu je vozačka dozvola, klub mu izrekao petocifrenu novčanu kaznu

Trener Bajerna iz Minhena Julijan Nagelsman potvrdio je da je klub novčano kaznio fudbalera Benžamena Pavara zbog vožnje pod dejstvom alkohola.Bajern je sinoć pobedio Inter sa 2:0 u poslednjem kolu grupne faze Lige šampiona, a Pavar je bio jedan od strelaca.

Posle utakmice Nagelsman je odgovorio na pitanje novinara o Pavaru, rekavši da mu je oduzeta vozačka dozvola, a da ga je klub kaznio petocifrenom novčanom sumom nakon što je francuski fudbaler uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

foto: AP

"Mislim da je klub na pravim način reagovao. On je uvideo grešku. Kada se stvari dese, morate u nekom trenutku da ih pustite da se slegnu. Dobro je što je primenjena potrebna kazna", rekao je Nagelsman za Amazon prajm video, preneo je Gol.

Sportski direktor šampiona Bundeslige Hasan Salihamidžić rekao je da je Pavara pre dva meseca zaustavila policija.

"To je bilo pre osam nedelja. Stvar smo završili istog dana ili dva dana kasnije. Od tada Pavar je igrao izvanredne utakmice, a sada je pokazao kakav je igrač, igrao je sa puno samopouzdanja. To smo raščistili i zbog toga nije vredno pomena", naveo je on.

Pavar ima ugovor sa Bajernom do 2024. godine.

(Kurir sport)