NOVAKU SE NIJE SVIDELO PITANJE NOVINARA! Đokovića u Parizu pitali o sinu: Molim vas, nemojte o tome, on ima samo osam godina

Novaka Đokovića čeka duel protiv Rusa Karena Hačanova u trećem kolu mastersa u Parizu, a uoči tog meča je govorio o sinu Stefanu.

U prestonici Francuske, Đoković je pobedio Amerikanca Krisija u dva seta i tako obezbedio meč protiv 19. tenisera sveta koji je Novaka pobedio u finalu istog turnira 2018. godine.

Nakon meča na zvaničnim nalozima turnira na društvenim mrežama pojavila se fotografija Novaka i njegovog sina Stefana uz reči koje je teniser nedavno izgovorio.

"To mi je najveći izvor motivacije, da ga vidim kada me gleda na turniru ili kada me pita da igramo, to je poseban osećaj koji nikada do tada nisam imao u karijeri", ispisane su reči na fotografiji.

I novinari su nakon Đokovićevog meča protiv Krisija želeli da govore o Stefanu, ali ta ideja se nije previše svidela srpskom teniseru.

"Molim vas, ne pitajte me ništa o njegovoj karijeri. On ima samo osam godina. Važno je da igra tenis i to posmatra kao igru, kao sport koji će mu pomoći da se razvija mentalno i fizički", rekao je Đoković.

Inače, Srbin u Parizu brani titulu iz prošle sezone. Ukoliko u četvrtak pobedi Hačanova u četvrtfinalu ga čeka duel protiv boljeg iz meča Lorenca Musetija i Kaspera Ruda.

Nakon mastersa u Parizu, pred Novakom je u ovoj sezoni još završni masters u Torinu.

Kurir sport