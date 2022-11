ALEKSANDAR VESELINOVIĆ PONOVO PREUZEO AL DAFRU: Vraća se na mesto uspeha sa samo jednim ciljem

Aleksandar Veselinović se vratio u Al Dafru, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovo je četvrti odlazak iskusnog stručnjaka u zemlje Golfskog zaliva, drugi put u klub iz Abu Dabija, u prethodne tri godine.

- Preuzeo sam klub koji je trenutno na pretposlednjem mestu, sa samo četiri boda, uz gol-razliku 7:27. Taj podatak dovoljno govori o tome kakav posao čeka mene i moj stručni štab, u kojem će biti Goran Stanić, Dejan Odavić i Dragan Sretenijević. Od mnogih smo već otpisani u borbi za opstanak, ali smo naravno prihvatili izazov, iako smo svesni da nas čeka Sizifovski posao.

U prvom mandatu u Al Dafri Veselinović je napravio izvanredne rezultate. I tada je ekipa bila glavni favorit za ispadanje, ali je uz najbolji start u istoriji kluba ekipa bila stabilna u sredini tabele. Kao “nagradu” za rani opstanak u ligi Veselinović je tada dobio otkaz, a klub je u narednih 14 kola osvojio svega šest bodova i tek u poslednjem kolu stigao je do opstanka.

Osim Al Dafre, Veselinović je predvodio Al Batin iz Saudijske Arabije sa kojim je takođe ostvario veliki uspeh opstankom u ligi. Posebno se pamte partije koje je ovaj klub pružao protiv najboljih saudijskih, ali i azijskih timova, Al Itihada i Al Hilala.

- Raduje me podatak da se po drugi put vraćam u Al Dafru i da ću ponovo raditi u konkurenciji velikih trenerskih imena. A to svakako jesu Portugalac Leonardo Žardim, koji je svojevremeno igrao finale Lige šampiona sa Monakom, Rudi Garsija, nekadašnji trener Rome, Kajzer, bivši trener Ajaksa, Sergej Rebrov iz kijevskog Dinama. Na nama je da najpre konsolidujemo ekipu, a vrlo brzo i da se rezultatski izdignemo iz situacije u kojoj se nalazimo i da dođemo do opstanka - poručio je nekadašnji trener Suduve, Vojvodine, Spartaka, Čukaričkog i Al Batina.

Veselinović će prvi naredni meč sa Al Dafrom igrati u subotu protiv lidera na tabeli Al Šarže na domaćem terenu.

Kurir sport