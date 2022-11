TEŠKO DA ĆE SE OVAKVO LUDILO U LIGI ŠAMPIONA IKAD PONOVITI! Fudbalske SUPERZVEZDE U NEVERICI zbog raspleta u poslednjem kolu VIDEO

Kada je prošao žreb za grupnu fazu Lige šampiona, malo ko je tačno prognozirao konačan plasman u grupi H.

Nakon pet kola Benfika i PSŽ su imali isti broj bodova, ali je francuska ekipa bila na prvom mestu zbog bolje gol razlike.

Kako su Parižani pobedili Juventus (2:1), prvo mesto i, barem na papiru slabiji protivnik u nokaut fazi, izgledali su kao sigurna stvar.

Međutim, u 69. minutu, kada je PSŽ stigao do vodećeg gola, Benfika je u Haifi protiv Makabija stigla do 3:1. Četiri minuta kasnije "pao" je gol za 4:1, a pošto do same završnice nije bilo promene rezultata, navijači francuskog šampiona su bili ubeđeni da je sve gotovo.

Ali, Arauho je u 88. minutu postigao i peti pogodak za ekipu iz Lisabona, a u 92. je Žoao Mario povisio na konačnih 6:1.

Mnogima nije bilo jasno šta se dešava u takvoj situaciji.

PSŽ i Benfika su imali identičan učinak od četiri pobede i dva remija, identičnih 1:1 u međusobnim mečevima i identičnu gol razliku sa 16 postignutih i sedam primljenih golova.

Dakle bodovi, međusobne utakmice, gol razlika, kao i broj postignutih golova su postali nebitni faktori, a po pravilima je u takvom slučaju bolje plasirana ekipa koja je postigla više golova u gostima.

Benfika je, pre pomenutih 6:1 u Izraelu kao gost odigrala protiv PSŽ-a 1:1 dok je protiv Juventusa u Torinu stigla do pobede rezultatom 4:3.

Dakle devet pogodaka naspram šest golova Parižana. Jedan protiv Benfike, dva protiv Juventusa u pobedi od 2:1 i tri protiv Makabija u Haifi u trijumfu 3:1.

Kristof Galtije, trener PSŽ-a je nakon meča objasnio čitavu situaciju fudbalerima koji su u neverici slušali sve što im priča.

Prema pojedinim izvorima golman Đanluiđi Donaruma je u šoku stajao i gledao trenera.

"Stvarno nismo mislili da nam pobeda protiv Juventusa neće biti dovoljna za prvo mesto. Ne znam da li se ikada ovakvo nešto dogodilo u Ligi šampiona, da o plasmanu odlučuje ukupan broj golova u gostima. Moram čestitati Benfiki na prvom mestu", rekao je Galtije.

PSŽ sada čeka žreb, a na njemu će biti određeno protiv koje ekipe će igrati u dvomeču, a moguće opcije su Napoli, Porto, Bajern, Totenhem, Čelsi, Real Madrid i Mančester siti, dok će Benfika igrati protiv neke od drugoplasiranih ekipa, a to su Liverpul, Briž, Inter, Ajntraht, Milan, Lajpcig i Borusija.

