NOVI TRENER ASTON VILE DEBITUJE PROTIV JUNAJTEDA: Moj san je da osvojim trofej, a cilj da igramo u Evropi

Trener fudbalera Aston Vile Unaj Emeri rekao je da mu je san da osvoji trofej sa klubom iz Birmingema, pre nego što ga vrati u evropska takmičenja.

Emeri će u nedelju debitovati na klupi Aston Vile u utakmici protiv Mančester junajteda na Vila Parku. To će biti drugi put da 51-godišnji španski trener radi u Premijer ligi, nakon što je od maja 2018. do novembra 2019. godine trenirao Arsenal.

"Moj san je da osvojim trofej sa Aston Vilom. To je moj izazov na početku. Moj drugi san, moj cilj je da igramo u Evropi", rekao je Emeri, preneo je Bi-Si-Si (BBC).

foto: AP

On je 2019. godine predvodio Arsenal do finala Lige Evropa, u kome je njegova ekipa izgubila 1:4 od Čelsija. Arsenal tada nije uspeo da se plasira u Ligu šampiona pošto je zauzeo peto mesto u Premijer ligi.

Emeri je otpušten posle 18 meseci zbog serije loših rezultata.

On je imao uspeha trenirajući Sevilju, sa kojom je osvojio tri uzastopne titule u Ligi Evropa, od 2014. do 2016. godine. Posle odlaska iz Arsenala predvodio je Viljareal do prvog evropskog trofeja, pobedom na penale 11:10 protiv Mančester junajteda prošle godine u finalu Lige Evropa.

On se nada da to iskustvo može da pomogne Aston Vili, koja nije osvojila trofej otkako je 1996. godine trijumfovala u Liga kupu.

"Igrao sam protiv mnogih svetskih ekipa. Za mene su najveći izazov engleske ekipe. Premijer liga je sada možda prva liga sveta. Svaki tim vam donosi iskustvo, mnogo sam naučio od engleskih ekipa za 15 uzastopnih godina igranja u Evropi. Srećan sam što sam ovde. Odlučio sam da dodjem pošto je ovo sjajan projekat, a naš cilj je da korak po korak budemo sve bolji. Želim da napredujem, da pomognem svojim iskustvom", naveo je Emeri.

Njega sada čekaju dve uzastopne utakmice protiv Mančester junajteda, u nedelju u Premijer ligi, a u četvrtak na Old Trafordu u trećem kolu Liga kupa.

"Moramo da mislimo samo o svakom narednom meču pošto nismo u dobroj poziciji na tabeli. Svaka utakmica daće nam mnogo podataka o igračima, želim da ih testiram individualno i kolektivno. Naredni meč je u fokusu", rekao je Emeri.

Aston Vila je 16. na tabeli sa bodom iznad zone ispadanja, a u 13 utakmica ove sezone ostvarila je samo tri pobede.

(Kurir sport/Beta)