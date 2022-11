CRVENI ĐAVOLI SANJAJU PRVI TROFEJ: Kevin de Brujne predvodi Belgiju na SP u Kataru

Reprezentativac Belgije, 31-godišnji Kevin De Brujne ide u Katar na treće Svetsko prvenstvo i jedan je od najboljih fudbalera čijoj karijeri nedostaje međunarodni uspeh.

Belgijskog plejmejkera obožavaju u Mančester sitiju, saigrači, trener Pep Gvardiola i navijači, a dive mu se i protivnici koji su ga u poslednje tri sezone u dva navrata izabrali za najboljeg igrača godine.

foto: Profimedia

Timski stav na prvom mestu. Vizionarska dodavanja. Smrtonosan šut, kada to izabere. I pored toga De Brujne još nema titulu u Ligi šampiona i do ove godine nije bio medju trojicom najboljih u glasanju za Zlatnu loptu, koga Medjunarodna fudbalska federacija (FIFA) dodeljuje najboljem igraču godine. On je bio treći u glasanju za prestižan trofej koji je osvojio Karim Benzema iz Real Madrida.

Čini se da je Svetsko prvenstvo u Kataru De Brujneova najbolja šansa da pomogne Belgiji da prvi put osvoji veliki turnir.

foto: Profimedia

Na poslednja dva Mundijala, Belgijaci su zaustavljeni porazima od po 0:1, u četvrtfinalu protiv Argentine 2014. godine, a četiri godine kasnije u polufinalu protiv Francuske.

Na Evropskom prvenstvu bilo je eliminacija u četvrtfinalu, od Velsa 2016. godine i prošlog leta od šampiona Italije.

Između tih razočaranja u crvenom dresu Belgije, De Brujne je uvek izgledao veličanstveno u nebo plavom Sitiju. On je bio srce četiri šampionske titule u Premijer ligi od dolaska 2015. godine.

(Kurir sport)