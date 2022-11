ZVEZDA ČEKA MLADOST! Milojević: Uz navijače do nove pobede

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 15 časova i 30 minuta dočekati Mladost iz Lučana u okviru 18. kola nacionalnog šampionata, a očekivanja pred meč izneo je strateg crveno-belih Miloš Milojević.

-Mislim da su igrači spremni da sutra daju sve od sebe i pobede utakmicu. U mislima nam je samo taj meč protiv Mladosti, jer je to prvi sledeći. O ostalim utakmicama ćemo razgovarati kad prođe ova koja je pred nama – počeo je Milojević.

Očekuje Milojević veliku podršku Delija na utakmici.

- Uželeli smo se domaćeg terena i nadam se da će nam to biti prednost, pored navijača, koji će dati momcima potrebnu dozu energije, nakon psihološkog pada posle Monaka. Dobro je opet igrati kod kuće.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Analizirao je Milojević našeg sledećeg protivnika.

- Mladost je jedna dobra, iskusna ekipa. Imaju najboljeg strelca lige i znaju kako da igraju superligaški fudbal. Imaju i dva, mlada i atraktivna igrača, koji imaju energije. Odani su svom sistemu koji igraju već godinama, jedan na jedan, plus jedan u defanzivi. To je nešto što njih krasi. Dobri su na prekidima, kako ofanzivnim, tako i defanzivnim. Međutim, do nas je. Ako mi budemo bili pravi i ako momci budu motivisani, mislim da se mi pitamo, što se tiče rezultata.

Više faktora je odlučilo da Zvezda ne izbori novo evropsko proleće…

- Postoji više razloga. To treba analizirati. Naravno, u nekim utakmicama marginale, a u nekim mečevima nismo bili dovoljno disciplinovani da bi ih dobili. Najplastičnije objašnjenje je da smo kažnjeni za neke greške za koje prethodnih godina nismo. Na kraju se ispostavilo kao premalo za prolaz dalje.

Istakao je Milojević da i dalje veruje u ekipu, ali i naglasio da ovo nije maksimum tima.

- Ovo nije maksimum ekipe. I dalje verujem u tim i igrače. Ne bežim od odgovornosti. Ja sam trenirao ekipu i birao startere za utakmicu protiv Monaka, ali i sve ostale, tako da preuzimam odgovornost na sebe.

Govorio je Milojević o tome da je uvek spreman da prihvati kritike.

- Uvek imam razgovore sa upravom, posle svakog meča. Nisu mi zamerili u tom smislu, ali jednostavno, znam i sam kad sam kriv, a kada nisam. Dovoljno sam odgovoran. Saslušam svaki komentar i prihvatim svaku kritiku. Ako ne saslušate, ne možete ni biti bolji.

Pomenuo je perspektivni stručnjak i dvomeč protiv Monaka…

- Za sve je potrebno dvoje. Mislim da je odlučilo više stvari. Oni su jedan jako dobar tim koji dolazi iz jakog takmičenja. Da bi se dobila jedna ekipa poput Monaka, morate odigrati perfektno. Mi smo bili skoro perfektni kod kuće, a onda tamo nismo bili toliko perfektni. Bilo je mnogo grešaka. Opet kažem, ne volim da krivim niti da upirem prstom, jer to su paušalne ocene, da su jednog dana heroji, a drugog krivci. Mislim da svi koji smo u klubu moramo da im pomognemo da se vrate na kolosek i završe polusezonu, pa ćemo analizirati dublje.

Kada je reč o igračkom kadru i startnoj postavi, Milojević je imao kratak odgovor.

- To su neke stvari sa kojima ne izlazimo pre utakmice. Naravno, očekivano je da nam treba nova energija. Najbolje da svi dođu sutra na stadion i vide ko će se naći na terenu – zaključio je Milojević.

Kurir sport