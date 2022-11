RONALDO ĆE ZBOG OVOGA POBESNETI: Trener Junajteda otkrio zašto je Portugalac bio kapiten i PONIZIO GA KAO NIKADA DO SADA!

Kristijano Ronaldo je u nedelju protiv Aston Vile konačno zaigrao u Premijer ligi od prvog minuta, dobio je i kapitensku traku, ali nije se proslavio...

Aston Vila je na svom terenu, lakše od očekivanog, uspela da savlada Mančester junjted 3:1 i upiše tri boda.

Ronaldo je konačno proveo svih 90 minuta na terenu, ali pružio je bledu partiju, baš kao i ostatak njegovog tima.

Portugalac je na ovom meču imao čast da nosi kapitensku traku, međutim, Ten Hag je priznao da on nije bio prvi izbor za to. Nije bio ni drugi... Ni treći, ni četvrti...

Holandski trener je nakon meča objasno zašto je kapitenska traka završila na Ronaldovoj ruci.

U poslednje vreme, Bruno Fernandeš menja Megvajera u ulozi kapitena, ali juče ni on nije igrao, pa je Ten Hag morao da pronađe novo rešenje.

"Hari Megvajer je ostao na klupi, a zna se da je on naš prvi kapiten. Zatim sam mislio da kapiten bude David de Hea jer je pravi lider, ali on je golman i daleko je od većine igrača što mi ne odgovara. Mislio sam da dam kapitensku traku Kazemiru, ali on još uvek ne priča engleski baš najbolje, pa sam na kraju odlučio da kapiten bude Ronaldo", rekao je Holanđanin nakon meča.

Portugalac će sigurno pobesneti kada čuje objašnjenje Ten Haga. Neće mu biti drago što je prednost imao čak i igrač koji je tek nedavno stigao u klub.

Ronaldo je u dosadašnjem delu sezone odigrao 16 mečeva u svim takmičenjima i uglavnom je ulazio sa klupe. Postigao je samo tri gola i zabeležio dve asistencije.

Nema sumnje da se njegovoj eri u Junajtedu polako bliži kraj.

