NIKAD OŠTRIJE SAOPŠTENJE ZVEZDE! Brutalno udarili na sudije zbog meča TSC - Partizan: UKRALI SU NAM 20 BODOVA prednosti!

Fudbalski klub Crvena zvezda izdao je saopštenje zbog dešavanja na meču TSC - Partizan. Prenosimo u celosti njihove stavove:

"Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje i još jednom skreće pažnju javnosti na neprimerenu i nesportsku spregu FK Partizan i Fudbalskog saveza Srbije. Taj odnos o kome smo već mnogo puta govorili podrazumeva konstatnu podršku i protekciju FK Partizan od strane sudijske organizacije FSS tokom čitavog jesenjeg dela prvenstva, a nastavljeno je i juče na utakmici u Bačkoj Topoli. Sada se svi prave potpuno ludi na dva očigledna penala koji nisu dosuđena za TSC - saopštavaju iz Zvezde i dodaju:

- Prvi pri rezultatu 1:0 za TSC u 23. minutu, a drugi u 74. minutu. Da stvar bude gora, prvi penal je mnogo očigledniji, nego onaj koji je dosuđen u derbiju protiv Crvene zvezde, naravno za Partizan. VAR soba koja je tada sve videla i sve zaustavljala, ovog puta, iako je isključivo u njenom domenu bilo da pozove glavnog arbitra, to nije učinila. Međutim, to nije bilo ni za očekivati da će učiniti Srđan Jovanović koji je sedeo u VAR sobi, a koji je video nepostojeći penal prošle sezone u Subotici na meču Spartak - Partizan, naravno, za Partizan. Takođe, nije samo Srđan Jovanović to "prevideo", već i glavni arbitar Aleksandar Živković koji je bio u VAR sobi na večitom derbiju i koji je video taj famozni penal koji je "napravio" Katai. Jer, kada je Srđan Jovanović u VAR sobi, onda se pobedi Javor u Ivanjici sa 0:4, a kada nije, onda ni 3:1 nije dovoljno i može da se diže halabuka kako bi se Jovanović vratio. A kada je Aleksandar Živković u VAR sobi, sviraju se smešni penali poput onog u poslednjem večitom derbiju, ali se pritom vidi penal u Surdulici kome se javnost smeje, jer kad je važno - Jovanović i Živković se uvek delegiraju.

VAR pravda u Srbiji… Kada se vrši pritisak, Srđan Jovanović bude u VAR sobi, a onda ni kamere nisu dovoljne. #fkcz pic.twitter.com/AblLMz6KLz — ZvezdaTV (@ZvezdaTV_fkcz) November 7, 2022

Zbog svega što smo naveli, Crvena zvezda još jednom zahteva smenu predsednika sudijske komisije Dejana Filipovića, a shodno tome i aktuelnog prvog čoveka FSS Nenada Bjekovića. Istovremeno, zahtevamo da dobijemo zvanično i javno obaveštenje kako je rođeni brat Danila Grujića koji sada radi u Partizanu bio delegiran na Partizanovim mečevima. Ukupno četiri puta ove sezone, i interesantno - u tri utakmice u nizu posle večitog derbija. Iz svega ovoga, apsolutno je jasno zbog čega smo se borili da Nenad Bjeković ne bude prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije i zbog čega apsolutno želimo smenu predsednika sudijske komisije Dejana Filipovića. Način na koji se delegiraju sudije je kriminalan, a analiza njihovog suđenja je za svaku osudu. Ne želimo na utakmicama Crvene zvezde da vidimo ni Srđana Jovanovića, ni Aleksandra Živkovića, niti Jovana Grujića jer su sva trojica pokazali da su vojnici u službi FK Partizan.

Zvezda to neće i ne želi da trpi. Nastavićemo da se borimo i da dokazujemo o kakvoj se prevari radi, a nećemo da ćutimo ni na ono što rade našem klubu, jer nam je na jučerašnjem meču protiv Mladosti iz Lučana, VAR poništio regularan gol Aleksandra Kataija zbog prekršaja koji je dosuđen Aleksandru Pešiću, a koji nije postojao. Penal nad Bukarijem u Nišu, VAR takođe nije video i još mnogo detalja.

Da je sudjenje u ovom prvenstvu bilo i malo postenije FK Crvena zvezda bi već imala 20 bodova prednosti. Svesni smo da nas čeka borba sa najprljavijim mogućim protivnicima.

Zbog toga moramo da budemo jos jači, snažniji, fokusiraniji i spremniji da bismo uspeli u ovoj borbi za titulu u kojoj za protivnika imamo, ne samo večitog rivala, nego i FSS koji predvodi Nenad Bjeković.

