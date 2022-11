TRENER ZVEZDE NAJAVIO POVRATAK PAVKOVA! Milojević: On je za srpsku ligu i klub TOP igrač! Moramo da sednemo sa njim i pričamo!

Milan Pavkov bi u prvim danima zimskog prelaznog roka trebalo da se vrati u Crvenu zvezdu. Snažni i visoki napadač završio je epopeju u Saudijskoj Arabiji i spreman je na povratak iz inostranstva.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ovog leta Milan Pavkov je u transferu vrednom 1.000.000 evra potpisao za klub Al Fejha. Međutim, kašnjenje plate, zategnuti odnosi između uprave kluba i trenera Vuka Rašovića uticali su na igre nekadašnjeg Zvezdinog napadača i junaka trijumfa nad Liverpulom (2:0) iz 2018. godine u Ligi šampiona.

Povratak Milana Pavkova na Marakanu ponovo je postao aktuelan, a o toj temi govorio je trener crveno-belih Miloš Milojević za Mozzartsport.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Pavkova cenim kao igrača, on je za srpsku ligu i Zvezdu top. Svestan je da za Evropu ima neke nedostatke. Ako ga tako posmatramo, onda je on dobro rešenje. Treba da sednemo sa njim, vidimo da li je izgledan da se vrati ovde. Da li želi da na svakoj utakmici da 100 posto - rekao je Miloš Milojević i nastavio:

- To je jako bitno. Ako on dođe, ne treba nam još jedan, jer će nam onda Mijatović biti četvrti u redu. To bi bio greh. I možda nam treba još jedan vezni u zavisnosti ko nas napusti.

Kurir sport/Mozzartsport