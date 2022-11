GORDAN PETRIĆ: Urošević zaslužuje da ide na Svetsko prvenstvo!

Trener Partizana Gordan Petrić rekao je da je ekipa umorna posle teškog rasporeda poslednjih nedelja, ali da se nada da će na pravi način izvući poslednje dve utakmice u prvenstvu počevši od Spartaka, uoči pauze zbog Svetskog prvenstva.

"Spartak je ekipa koja se još traži, menjali su trenera, nije ista forma kao prošle godne. Malo su uspavani. Sutrašnja utakmica za nas znači mnogo, pričamo da smo umorni, postoji objektivan razlog za pad forme u nekim utakmicama. Trener Reala Ančeloti je nedavno potencirao da su igrači emotivno i fizički umorni, kad oni na tom nivou daju takve izjave, možete da shvatite nas. Ponekad su igrači preumorni za ove utakmice, ali nadam se da će se odmoriti", rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 16.30 na svom terenu protiv Spartaka, zaostalu utakmicu sedmog kola Super lige Srbije.

Petrić se izvinio Spartaku jer je klub morao da odbije zahtev Subotičana da se utakmica igra danas, rekavši da je doneta takva odluka zbog teškog ritma u kome su crno-beli poslednjih nedelja.

On je rekao da se u izveštaju kondicionih trenera vidi da ekipa mnogo trči na utakmicama, ali da se po pasu, skoku i dueli vidi da su igrači tromi i da to nije kako je bilo.

"Nadam se da ćemo sutra odraditi tu utakmicu, još jednu u nedelju (do kraja polusezone), pa da se lepo odmorimo i spremamo. Spartak kao da traži svoju formu, u svakom trenutku imaju kvalitet da odigraju dobro. Ponovo dolaze rasterećno jer ih čeka teška utakmica u nedelju sa Voždovcem. Moramo da se koncentrišemo, da izvučemo ove dve utakmice. Posle TSC-a sam rekao da se divim igračima kako nalaze energiju, bio sam u njihovoj koži, nemam nijednu primedbu na zalaganje, nekad su tehničke stvari slabije, ali popravićemo i to", dodao je on.

Partizan je u prošlom kolu pobedio TSC sa 3:2 golom Slobodana Uroševića iz slobodnog udarca, a Petrić je rekao da je ta utakmica donela mir u ekipu.

"Nama je svaka kao kup utakmica, u takvoj smo situaciji. Neko može da kaže da smo dobili na mišiće, ali to je individualno kvalitet kod slobodnog udarca. TSC je igrao dobro, zaslužio je bod, ali raduje me atmosfera na stadionu i igra obe ekipe. Mi smo to na mišiće dobili, ali smo već zaboravili. Da smo izgubili bilo bi komplikovanije za nas, ali idemo dalje, utakmica je već sutra", naveo je.

Trener crno-belih najavio je da će ponovo rotirati igrače i rekao da mora da izabere najbolje koji mogu da donesu pobedu, bez obzira da li to liči na dobru igru ili ne, pošto su važni bodovi.

foto: Starsport

Upitan o formi Uroševića i da li je zaslužio da se nadje na spisku selektora Dragana Stojkovića za Svetsko prvenstvo, Petrić je odgovorio: "Zaslužio je da ide, ali da li je realno da ide, to je malo teže".

"Mi igramo totalno drugačije, zaslužio je svojim igrama, ima još nekih igrača u Partizanu koji su zaslužili, ali ne verujem da će biti na spisku. Čaki igra preko maksimuma, voli da igra i kad je umoran, da izgura sve to. Poslednje dve, tri godine odigrao je sve utakmice i to je za poštovanje i primer ne samo mladim igračima nego svim igračima u ligi. On ima tu genetiku, mi treneri moramo da izvučemo maksimujm iz igrača, ko koliko može", naveo je on.

Partizan će u nokaut rundi Lige konferencija igrati protiv moldavskog Šerifa, a Petrić je rekao da to nije atraktivan protivnik, ali da njegova ekipa može da prodje.

"Kad smo izvukli Nicu i Keln mnogo drugara me je zvalo da putuje i da im obezbedim karte. Sad me niko nije zvao. Možda nismo dobili atraktivnog protivnika, ali oni poslednjih godina igraju evropske utakmice. Par dana pre izvlačenja sam pročitao da su neke igrače pustili, ali ima mnogo do te utakmice, da li ćemo moći da preletimo do Moldavije...", naveo je on.

"Imamo protivnika sa kojim možemo da igramo, postoje šanse 50:50 da prodjemo. Nismo dobili Lacio koji sam želeo, Bragu, Norvežane gde bismo se mučili sa njihovim stilom igre. Možemo da prodjemo i nadamo se prolasku", dodao je Petrić.

Upitan da li bi neki igrači do dvomeča sa Šerifom mogli da napuste klub, Petrić je odgovorio da bi voleo, jer bi to značilo da su igrama i ponašanjem skrenuli pažnju na sebe.

"Klub ima svoju politiku, ja sam bio funkcioner, zna se kad dodje ponuda šta dobijamo, šta gubimo. Ako neko ode želim mu svu sreću i ja sam odlazio iz Partizana. Ako neko ode, doći će novi. Neka odu svi ako mogu, želim im svu sreću", naveo je on.

Petrić je upitan i o Fuseniju Dijabateu, koji je bio efikasan u Ligi konferencija, ali još nije postigao gol u Super ligi Srbije.

"Pitaću ga kada će da da gol. On je neosporno talentovano dete i igrač i ne bi bio tu da nije. On se igra fudbala, jednom počne da ga igra, a poslednjih par utakmica se igra. Pripreme su vrlo bitne, sigurno će Dijabate, ako ne bude u ove dve utakmice, biti drugačiji kad budu pripreme i kada bude počelo novo prvenstvo, ako ostane", rekao je Petrić.

