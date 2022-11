OBJAVLJEN ZAPISNIK: Pike se brutalnim psovkama oprostio od fudbala! ZAR JE MOGUĆE DA OVO NEKO IZGOVORI?

Do utorka veče Zinedin Zidan je bio nedodirljivi sinonim sramnog oproštaja od fudbala.

Njegovo čuveno udaranje glavom Marka Materacija teško da će iko nadmašiti, ali mu žestoku konkurenciju sada pravi Đerar Pike.

Sada već bivši as Barselone je konačno zbogom rekao tako što je isključen u poluvremenu utakmice Osasuna - Barselona. I to kao rezerva! I to pošto je žestoko izvređao sudiju Žila Manzana.

Pike je "eksplodirao" najviše zbog crvenog kartona Robertu Levandovskom, a dan kasnije je objavljeno šta je sve tačno sasuo sudiji u lice.

El acta: Piqué expulsado por decirle al árbitro "eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia" y añade: "es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre" #fcblive pic.twitter.com/1HQSiO3fbO — Santi Ovalle (@santiovalle) November 8, 2022

Glavni sudija je to naveo u zvanični izveštaj. Sreća Pikeova što se oprostio jer bi ga čekala drakonska kazna.

"Jesi li video kako su nam dali gol? Ti si ga priznao. Ti si sudija koji nas je najviše sj...o. J...na sramota je ovo šta ti radiš. S...m ti se u mamu k...u", između ostalog je kazao Pike.

Interesantno je da je Mancano i prošle godine isključio Pikea na jednoj utakmici, takođe posle žestokih uvreda.

Kurir sport