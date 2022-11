TRI KOMADA ZA BRATA BORJANA, ALI U NOKAUT FAZI: Zanimljiva poruka Strahinje Erakovića svom kapitenu iz Crvene zvezde!

Strahinja Eraković je jedini fudbaler iz Superlige Srbije na spisku Dragana Stojkovića. Nacionalni fudbalski tim naše zemlje, sutra od 16.30 časova igra prijateljsku utakmicu protiv Bahreina.

foto: FSS

Taj meč biće generalna proba za Orlove pred početak Svetskog prvenstva u Kataru, a Strahinja Eraković kaže kako se oseća kao jedini igrač iz domaćeg prvenstva na spisku od 26 najboljih srpskih fudbalera.

- To je obaveza više! U Kataru branim čast domaćeg prvenstva i trudiću se da opravdam očekivanja fudbalske javnosti. Reprezentacija je mnogo viši nivo od Superlige Srbije i to poziva na još veću odgovornost. Informacija me je zatekla u autu, počeli su da me bombarduju pozivima i porukama, najpre porodica, pa svi ostali - rekao je za sajt FSS Strahinja Eraković i nastavio:

- Reakcija je bila fenomenalna, nisam mogao da verujem da sam se našao među putnicima za Katar, želeo bih da se zahvalim selektoru i stručnom štabu na ukazanom poverenju.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Strahinja Eraković biće jedan od trojice fudbalera Crvene zvezde na Svetskom prvenstvu u Kataru.

- Pričao sam malo sa Osmanom Bukarijem, pretpostavljao sam da će biti pozvan za reprezentaciju Gane. On prati našu reprezentaciju, zna sa kakvim kvalitetom raspolažemo i dao nam je velike šanse za dobar plasman na Mundijalu. Milanu Borjanu sam poželeo da prođe grupu i da se sastanemo u nokaut fazi. Bilo bi lepo da se vidimo u finalu, da mu damo tri komada i da pokažemo ko je ko.

foto: Starsport

Mladi defanzivac oduševljen je atmosferom u nacionalnom timu.

- Nisam verovao da je sve na ovom nivou, dok nisam ušao u reprezentaciju i postao deo jedne fantastične grupe. Iako sam među najmlađima u timu, osećam se zaista lepo, svi me gledaju na isti način, od kapitena Dušana Tadića do mog druga Ivana Ilića. Dišemo kao jedan i to je najveća prednost ove generacije. Čekamo sa nestrpljenjem 24. novembar. Možda su nas neki svetski mediji prerano otpisali. Govori se mnogo o brazilskom inatu, pa valjda je srpski inat veći od brazilskog. Polako. O minutaži uopšte ne razmišljam, čast mi je što sam akter najveće smotre svetskog fudbala i uživam družeći se sa ovim divnim momcima - objasnio je Strahinja Eraković.

