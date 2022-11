MITRA NE TREBA POREDITI SA MNOM! Darko Kovačević otvoreno o šansama Srbije na Mundijalu: Sad je pravo vreme za narednu fazu

Bivši reprezentativac naše zemlje, proslavljeni napadač Darko Kovačević, govorio je o šansama Srbije na predstojećem Mundijalu u Kataru.

Kovačević je bio deo reprezentacije 1998. godine u Francuskoj, kada smo poslednji put uspeli da izborimo plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Bivši centarfor veruje da je došlo vreme da se maler prekine i da naš tim prođe grupnu fazu.

"Sada je pravo vreme za to. Veliki sam optimista, stvarno mislim da može daleko da se dogura i verujem da ćemo se naći u narednoj fazi takmičenja", rekao Kovačević za RTS.

Kovačević je imao samo reči hvale za svog bivšeg saigrača Dragana Stojkovića Piksija.

"Kao i svi ljubitelji fudbala i reprezentacije naše zemlje, smatram da je za ponos to što će takav čovek da predstavlja Srbiju, jedan od najboljih fudbalera ikad sa ovih prostora. Kada sam saznao da je upravo on imenovan za selektora, pomislio sam da je to najbolji potez i da će sigurno doneti odlične rezultate", rekao je Kovačević.

Ne krije da mu se posebno dopada tandem Tadić - Mitrović.

"Mnogo mi se dopada taj tandem - Aleksandar (Mitrović) i Dušan (Tadić) zajedno. Treba da se iskoristi potencijal i kvalitet koji posedujemo, da igraju svi najbolji fudbaleri i da se izvuče maksimum. To je ono što takođe definiše Piksija, hrabar je da ide u ofanzivu sa dva centarfora. Sigurno je da to zavisi od protivnika, pa će možda nekad i to da se menja, nekad da se ne igra tako, ali imaju različite karakteristike koje mogu da doprinesu igri" dodaje Kovačević.

Osvrnuo se i na česta poređenja sa Aleksandrom Mitrovićem.

"Mogu da razumem ukoliko nekog Mitrovićev stil podseća na moj, ali ne bi trebalo porediti ga sa mnom, niti sa bilo kim. On je svojstven igrač. Pokazao je da je poseban i želim mu još mnogo golova za Srbiju", poručio je Darko.

Kurir sport