GORDAN PETRIĆ OTVORIO DUŠU: Derbi je posebna emocija, želeo sam sa centra da povedem navijanje

Gost Partizanovog podkasta ove nedelje je bio Gordan Petrić. Šef stručnog štaba crno-belih je govorio o raznim sportskim, ali i filozofskim pitanjima vezanim za Partizan.

Na početku razgovora osvrnuo se na prve utakmice na kojima je vodio crno-bele te otkrio i neke, javnosti nepoznate, situacije i dešavanja:

"Kada su nam rekli na Malti da nećemo moći da treniramo na glavnom terenu dan pred utakmicu, znao sam da, ako unesem nervozu među igrače, možemo samo da izgubimo. U svakoj situaciji, pa i takvoj, pokušavam da pronađem nešto pozitivno. Uvek se pripremam na sve moguće, pa i negativne situacije koje se mogu desiti pre, za vreme i posle utakmice“, istakao je Petrić, koji se potom osvrnuo i na instituciju srpskog fudbala – „večiti derbi“:

„Želeo sam da na derbiju, pre utakmice, dođem do sredine terena i započnem Partizanovu pesmu. Krenuo sam ka centru, ali su me saradnici, ipak, odvukli ka klupi kraj koje sam iz sveg srca pevao Partizanovu himnu! Jednostavno, u derbiju su emocije posebne“, otvorio je dušu šef struke crno-belih.

Za kraj, posebno je istakao koji su ciljevi u Evropi i šta bi, po njegovom mišljenju, predstavljalo istorijski uspeh:

„Šerif je vrlo dobra ekipa, ali i ekipa sa kojom možemo da igramo. Cilj je da prođemo Šerif, ali i sledeće stepenike gde nas takođe čekaju „jake“ ekipe. Ipak, četvrtfinale samo po sebi ne donosi ništa korisno – ni klubu, ni igračima, ni meni kao treneru. Ono što želim je da Partizan dođe do finala i tamo ispiše istoriju! To bi me ispunilo i kao čoveka i kao trenera“, zaključio je Petrić.

