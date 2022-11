ZVEZDA SE PONOSI, MIJATOVIĆ KAO GRUJIĆ I JOVIĆ: Crveno-beli ubeđeni u blistavu budućnost mladog napadača

Debitovao je talentovani Jovan Mijatović za Crvenu zvezdu još 13. oktobra ove godine i tako postao prvi fudbaler iz generacije 2005, koji je imao čast i privilegiju da zaigra za seniorsku ekipu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ne tako davno, u sličnoj ulozi su se našli neki od najboljih srpskih fudbalera, momci koji predstavljaju našu zemlju na Svetskom prvenstvu - Marko Grujić, Luka Jović, Uroš Račić i Ivan Ilić.

Bio je kadet Marko Grujić kada ga je za utakmicu 30. kola Superlige Srbije u sezoni 2012/13 protiv Vojvodine u Novom Sadu, pozvao Rikardo Sa Pinto. Od prvog minuta dobio je priliku visoki vezni koji je tada imao svega 17 godina i 33 dana, da zaigra i već tada pokazao da će biti svetla budućnost Crvene zvezde. Znalo se dugo za njegov talenat, a generacija 1996. koju su činili još i Vukašin Jovanović i Filip Manojlović, važila je za nadarenu. Ipak, Grujić je prvi među njima dobio šansu i sa nekoliko elegantnih poteza na centru igrališta već kupio navijače Crvene zvezde, kluba u kom je odigrao 41 utakmicu i postigao šest golova. Do njegove pune afirmacije došlo je dve godine kasnije.

foto: Zorana Jevtic

Svi se sigurno sećaju debija Luke Jovića koji je usledio godinu dana kasnije u odnosu na Grujićev, ali nije bilo mnogo drugačije - ponovo 30. kolo, ponovo Novi Sad i ponovo utakmica sa Vojvodinom. Trener Slaviša Stojanović ukazao je šansu momku o kome se pričalo širom, ne samo Srbije, već i Evrope, a on je za 17 minuta na terenu uspeo da postigne gol i postane najmlađi strelac u istoriji Crvene zvezde kada je reč o zvaničnim mečevima. Jović je i dalje vlasnik pomenutog rekorda, s obzirom na to da je pogodio sa svega 16 godina, pet meseci i pet dana, a za Zvezdu je na 48 utakmica postigao 13 golova.

foto: FK Crvena zvezda

Prvi fudbaler rođen 1998. godine koji je zaigrao za Zvezdu je još jedan "Mundijalac", a reč je o Urošu Račiću. U martu 2016. godine, Račić je stigao u Zvezdu iz omladinaca OFK Beograda u kojima je bio daleko najbolji igrač i dobio šansu na gostovanju protiv Radnika u Surdulici u finišu te takmičarske godine. Račić je tada imao 18 godina i 58 dana, a priliku da debituje i odigra 11 minuta, pružio mu je Miodrag Božović. Za Zvezdu je odigrao 45 mečeva i postigao tri pogotka.

foto: FK Crvena zvezda

Kada je reč o generaciji 1999. i 2000, prvi su zaigrali Luka Ilić (protiv Florijane sa 18 godina i četiri dana, kod Vladana Milojevića) i Nikola Krstović (protiv Mladosti sa 19 godina, četiri meseca i četiri dana, kod Vladana Milojevića), a onda dolazimo do Ivana Ilića, momka koji je najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde. On je sa svega 16 godina i 15 dana zaigrao protiv Spartaka na Marakani u finišu meča, a priliku mu je ukazao Miodrag Božović. To je još jedno Zvezdino dete koje će igrati za Srbiju na Svetskom prvenstvu, a o tome koliko je ta generacija 2001. bila dobra govori činjenica i da je Strahinja Eraković bio deo iste.

foto: Starsport

Miloš Pantović (protiv Trepče sa 17 godina i 47 dana, kod Vladana Milojevića), Nikola Stanković (protiv Čukaričkog sa 18 godina, devet meseci i 19 dana, kod Dejana Stankovića) i Marko Lazetić (protiv Rada sa 16 godina i 10 meseci, kod Dejana Stankovića) su fudbaleri iz generacija 2002, 2003. i 2004. koji su prvi zaigrali za seniorski tim Crvene zvezde. Mijatoviću je pripala ta privilegija da protiv Ferencvaroša sa 17 godina, tri meseca i dva dana debituje za prvi tim Crvene zvezde, a priliku mu je ukazao Miloš Milojević.

Prvi igrači u generacijama koji su zaigrali za seniorski tim Crvene zvezde na zvaničnoj utakmici:

1996 - Marko Grujić

1997 - Luka Jović

1998 - Uroš Račić

1999 - Luka Ilić

2000 - Nikola Krstović

2001 - Ivan Ilić

2002 - Miloš Pantović

2003 - Nikola Stanković

2004 - Marko Lazetić

2005 - Jovan Mijatović

Kurir sport