PROVOKACIJA! ĐAVOLI ĆE POSLE OVOG POTEZA RONALDA ZAPENITI: Potugalac dobio OTKAZ, pa zadao ZAVRŠNI UDARAC (FOTO)

Mančester junajted sporazumno je danas raskinuo ugovor sa portugalskim fudbalerom Kristijanom Ronaldom, saopštio je klub sa Old traforda.

Ronaldo je sa Mančesterom imao ugovor vredan 500.000 funti sedmično do kraja juna naredne godine, a sada je postao slobodan agent i u januarskom prelaznom roku može bez nadoknade da potpiše ugovor sa drugim klubom.

"Posle razgovora sa rukovodstom kluba, odlučili smo da sporazumno raskinemo ugovor. Volim Mančester junajted i njegove navijače i to se nikada neće promeniti, ali bez obzira na to osećam da je ovo pravi trenutak za novi izazov", naveo je Ronaldo u saopštenju koje je objavljeno u isto vreme kada i ono sa Old Traforda.

foto: EPA/ADAM VAUGHAN

A samo koji minut kasnije slavni Portugalac je objavio i novu saradnju sa jednim brendom satova - a ono što sat na njegovoj ruci čini posebno interesantnim jeste što je na njemu ilustrovan jedan detalj koji će naljutiti navijače Ronaldovog dojučerašnjeg kluba.

Na njemu je oslikan momenat gde Portugalac u dresu Real Madrida postiže pogodak protiv Mančester junajteda, a tajming objavljivanja fotografije se gotovo poklopio sa tajmingom objave "crvenih đavola" o rastanku sa njim.

Taj sat možete pogledati na OVOM LINKU.

(Kurir sport)