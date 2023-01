LALATOVIĆ ODVEO NIŠLIJE U ANTALIJU: Fudbaleri Radničkog otputovali na pripreme u Tursku

Fudbaleri Radničkog iz Niša otputovali su na pripreme u tursko odmaralište Belek, gde će provesti 16 dana i odigrati šest prijateljskih utakmica.

Radnički će prvi pripremni meč odigrati u subotu protiv poljske Jagelonije, a zatim slede dueli protiv azerbejdžanske Zire (17. januar), češkog Bohemiansa (20. januar), ruske ekipe Krila Sovjetov (23. januar) i ukrajinskog Metalista iz Harkova (27. januar).

Protivnik za utakmicu zakazanu 26. januara biće poznat do kraja nedelje.

Trener niškog tima Nenad Lalatović rekao je da je zadovoljan urađenim u prvom delu priprema.

"Sve zacrtano za prvi deo priprema, koji je i najteži – ostvarili smo. Izbegli smo povrede igrača, oni su dostigli optimalni nivo kondicije i fizičke spreme i to nam sada daje mogućnost da se uigravamo na taktičkom planu. Energija i pristup treninzima koje su fudbaleri pokazali u radu tokom prve faze za svaku su pohvalu, sada nam sledi lepši deo posla i odigravanje pripremnih utakmica", rekao je Lalatović, preneo je klupski sajt.

Lalatović je dodao da sa pojačanjima (Boris Varga, Petar Mićin, Stefan Marjanović, Nikola Andrić i Stefan Cvetković), ekipa ima odličnu konkurenciju za svaku poziciju.

"Na pravom smo putu da napravimo kvalitetan i moćan Radnički, a meni preostaje drugi deo posla – uigravanje jednog novog tima na prijateljskim utakmicama, kako bi na proleće bili mnogo bolji i uspešniji nego jesenas", istakao je on.

Radnički iz Niša zauzima 13. mesto na tabeli Super lige Srbije sa 17 bodova, a Lalatović ističe da u prvih nekoliko kola u nastavku ekipa igra sa protivnicima sličnog kvaliteta.

"Tu svako svakog može da dobije, a da bismo ostvarili naš zacrtani cilj, a to je plasman u plej of, moramo da budemo spremniji od njih i, nadam se, krenemo odmah sa pobedama", dodao je on.

Niški tim će početkom februara u 20. kolu Super lige Srbije dočekati Mladost iz Lučana.

