TROSAR ŽELI DA NAPUSTI BRAJTON: Leandro je nagovestio da je spreman na sledeći korak

Agenti fudbalera Brajtona Leandra Trosara saopštili su da igrač želi da napusti klub i da neće potpisati novi ugovor.

Ranije danas trener Brajtona Roberto de Zerbi rekao je da belgijski napadač neće igrati protiv Liverpula u Premijer ligi, nakon što nije impresionirao svojim stavom.

Njegov menadžer Džozi Komhejr rekao je da je namera kluba bila da se pre Svetskog prvenstva u Kataru produži ugovor.

"To se nije dogodilo jer se strane nisu dogovorile. Leandro je takođe nagovestio da je spreman na sledeći korak", dodao je Komhejr, preneo je Skaj.

On je rekao da je nakon Svetskog prvenstva došlo do svađe na treningu između Trosara i još jednog igrača, a do od tada trener nije razgovarao sa Belgijancem.

"Leandro je potom bio u prvih 11 protiv Sautemptona i Arsenala, ali protiv Evertona je bio na klupi. Tada nije bio ni u pet izmena i to bez ikakvog objašnjenja", istakao je menadžer 28-godišnjeg fudbalera, koji je dodao da je Trosar meč FA kupa protiv Midlsbroa propustio zbog povrede.

Brajton zauzima osmo mesto na tabeli Premijer lige posle 17 odigranih utakmica. Naredni meč igra u subotu protiv Liverpula na domaćem terenu.

