ZVEZDA ZAPOČELA PRIPREME NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN! Crveno-beli lako protiv Lehije, Milojević ima razloga za zadovoljstvo!

Crvena zvezda je trijumfovala na prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji protiv Lehije rezultatom 3:1.

Mrežu rivala je u prvom poluvremenu načeo Osman Bukari posle centaršuta Irakli Azarova, da bi autogol Pjetrzaka nakon kombinacije Milana Rodića i Nikole Mituljikića povećao prednost, a tačku na meč stavio je Kings Kangva posle dodavanja Aleksandra Kataija.

U središtu paklenog ritma kakav fudbaleri Crvene zvezde imaju na pripremama u Antaliji, gde se trenira dva puta dnevno, fudbalere je dočekala i prva prijateljska utakmica.

Uvodnih 10 minuta obeležio je vihorni Lazar Nikolić koji je konstatno delovao na polovini rivala i pokušavao da centaršutevima nađe isutrenog Ibrahima, te pokazao da će dobrano pojačati konkurenciju kraj desne aut linije. Konkretnije je Zvezda napala u 14. minutu kada je Kanga udarcem sa distance propisno namučio Kucijaka, a upravo iz tog napada beogradski klub je stigao do gola. Lopta se odbila do brzonogog Azarova na levom boku koji je oštro centrirao, Maloča glavom samo uštopovao loptu za Osmana Bukarija, a on nemarkiran iz voleja pogodio od stative.

Intervencija Lekovića iz 18. minuta, praktično je kreirala šansu posle koje je Nikolić gađao sa ivice kaznenog prostora, a Kucijak paradom uspeo da interveniše. Lehija je umalo u 20. minutu stigla do izjednačenja kada je Gajos pogodio stativu.

Pretili su udarcima sa distance Kanga i izuzetno raspoloženi Bukari, ali je lopta u oba navrata završila preko prečke. Umalo Mitrović da u 30. minutu postigne gol za TV špice. Istrčao je u svom stilu po levoj aut liniji, izdriblao čuvare i pokušao da nadmudri Kucijaka i pogodi dalji ugao, ujedno je i Bukari pratio akciju i mogao glavom da pošalje loptu u mrežu, ali su ga milimetri delili od toga.

Ipak, Lehija je izjednačila u 39. minutu kada je lopta posle prekida stigla do Kubickog, a on sa ivice kaznenog prostora snažno šutirao. Lopta je na putu do gola zakačila Veljka Nikolića, te je kapiten Borjan ostao ukopan. Pred sam kraj poluvremena, posle sjajno osvojene lopte Nikolića, koji je na današnjem meču igrao na poziciji defanzivnog veznog fudbalera, malo je falilo da trk Bukarija koji je usledio nagradi Mitrović golom, ali je udarac mladog reprezentacije Srbije uspeo da zaustavi Kucijak.

Umalo da kombinacija Pruceva i Mituljikića dovede do novog vođstva, na startu drugog poluvremena, ali su u poslednjem trenutku defanzivci Lehije intervenisali ispred Zvezdinog blizanca. Ponovo je Mituljikić bio u centru pažnje, a igrao se 53. minut kada je, iz kornera, centrirao za Kataija koji je nosio kapitensku traku u nastavku igre, a on "štiklom" pokušao da nadmudri Kucijaka, ali je ponovo golman Lehije bio na visini zadatka.

Mirnije je bilo u drugom poluvremenu, ali je Zvezda došla do zaslužene prednosti u 71. minutu. Rodić je uputio oštar pas u peterac, loptu je kačio Mituljikić, ali je ona od Pjetrzaka otišla iza leđa Buhalika. Mogao je i Prucev pet minuta kasnije da iskoristi brzinu, ali je njegov udarac pogodio Maloču na putu do gola, te je lopta otišla u korner.

Nisu stajali fudbaleri Zvezde, uprkos tome što su imali vođstvo, te je u 78. minutu viđen novi pogodak. Crveno-beli su utakmicu priveli kraju, ostvarili pobedu i pokazali da sjajno rade u Antaliji.

