A ONDA ME JE PITAO KADA IDEMO NA SLEDEĆU?! Rikardo nije želeo da ide na KK Partizan, ali je Natho uspeo da ga ubedi - evo i kako!

Košarkašku utakmicu između Partizana i Monaka iz prvog reda gledali su i fudbaleri Parnog valjka, Bibras Natho i Rikardo Gomeš.

Iskusni Izraelac je kako kaže, jedva nagovorio Rikarda da pođe sa njim u Arenu i oseti tu atmosferu.

- Da prvo nije bio zainteresovan, ali sam ga nagovorio i otišli smo na meč. Međutim, znao sam da je samo potrebno da oseti atmosferu i sjajno iskustvo i da će se sve promeniti i bio sam u pravu! Odmah nakon utakmice me je pitao kada idemo na sledeću?! Pogledali smo na internetu kada je sledeća utakmica i dogovorili se da ćemo ponovo da idemo u Arenu. Ovog puta ću povesti i moje klince. Bilo je to sjajno iskustvo, utakmica je bila fantastična - rekao je Natho u razgovoru za Telegraf.

Fudbaleri Partizana nakon utakmice imali su priliku da upoznaju Željka Obradovića.

- Oh, on je legenda, on je za mene Aleks Ferguson svetske košarke. Vidim koliko ga navijači vole i poštuju. Čak i ljudi koji možda ne prate toliko košarku znaju ko je Željko Obradović. Bila je čast upoznati ga posle utakmice, gajimo veliko poštovanje za njega i Rikardo i ja - kazao je Natho.

Kurir sport / Telegraf