DOŠAO ZA DVA MILIONA PO SEZONI, A JOŠ NI MINUT NIJE ODIGRAO: Fenerbahče se javio zbog Bjelice, evo u kakvom je stanju NBA šampion

Nakon što je osvojio NBA titulu sa Golden Stejtom Nemanja Bjelica se vratio u evropsku košarku, ali za Fenerbahče nije odigrao nijedan minut.

Krilni centar je doveden kao veliko pojačanje u pohod na završnicu Evrolige, ali zbog povrede lista nije na raspolaganju timu iz Istanbula.

Klub se sada oglasio sa novim informacijama.

"Pratimo Nemanju Bjelicu i njegov individualni trening, kao i program oporavka od povrede koji je planski propisan za njega i po kome bi trebalo da bude uključen u timske aktivnosti ove nedelje. Ipak, on je osetio bol u nozi koja ga je dugo mučila, pošto do sada nije igrao zbog povrede lista. On će nastaviti da trenira individualno i pratićemo njegovo stanje. Sve ćemo ocenjivati na dnevnoj bazi i očekujemo ga na treninzima sledeće sedmice", navedeno je u saopštenju Fenerbahčea.

Bjelica je igrao u finalu NBA protiv Bostona, a nakon toga je zabeležio solidnu minutažu na utakmicama reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Igrao je protiv Letonije i Belgije, ali je potom povredio list zbog čega je propustio Evropsko prvenstvo.

U sezonu je ušao nespreman, a u oktobru je obnovio povredu zbog čega je njegov povratak na teren odložen.

Prema informacijama do kojih je došao specijalizovani košarkaški portal "Jurohups", Bjelica je sa Fenerbahčeom potpisao ugovor po kojem će za dve godine zaraditi ukupno četiri miliona evra, a pitanje je kada će zabeležiti prvi minut.

Kurir sport