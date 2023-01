HAOS U LIVERPULU! KLOP ZAGRMEO KAO NIKADA: Ili će se promeniti trener, ili mnoge druge stvari!

Nemački stručnjak Jirgen Klop otvoreno je govorio o svojoj budućnosti u Liverpulu.

Redsi igraju očajno ove sezone. U subotu su doživeli debakl od Brajtona (3:0) i trenutno su na poražavajućoj devetoj poziciji sa samo 28 osvojenih bodova.

Davno su prestali da maštaju o tituli, a polako gube i nadu da bi mogli da se domognu mesta koje ih naredne sezone vodi u Ligu šampiona.

O očajnoj situaciji klubu otvoreno je za engleske medije govorio menadžer Liverpula Jirgen Klop.

"Ili će se promeniti trener, eli će se promeniti mnoge druge stvari. Dakle, što se mene tiče, neću otići, osim ako mi neko to ne kaže. To znači da ćemo morati mnogo toga da menjamo. Videćemo, ali to je plan za budućnost. Imam prostora i vremena da razmislim o tome. Moramo da igramo mnogo bolje", rekao je Klop.

Klop se nije složio sa konstatacijom da je previše lojalan nekim igračima koji više ne igraju svoj najbolji fudbal.

"Čuo sam te priče. Lojalan sam, mislim da bi svi trebalo da budemo, ali ne previše. Problem je kompleksan. Imaš dobrog igrača koji je dugo radio mnogo dobrih stvari, ali onda pomisliš da je njegovo vreme prošlo. Ako možeš da dovedeš drugog igrača da ga zameni, to ima smisla. Ako ne možeš nikoga da dovedeš, onda ne možeš. Takva je situacija", ističe Klop.

Kurir sport