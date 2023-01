TOTALNO DRUGAČIJI OD DRUGIH! Aleksandar Kadijević: Kako budem igrao, tako će mi i biti

U moru talenata Čukaričkog jedan se izdvaja svojom pojavom. Nalazi se na početku karijere, ali ima sve predispozicije da postane ozbiljan igrač. Reč je o Aleksandru Kadijeviću (20), levom beku kluba sa Banovog brda.

- Na obe pozajmice gledam samo sa pozitivne strane, jer je to dobro za mogu budućnost. Svakako je bolje da igram, stičem iskustvo, nego da sedim na klupi. Mislim da mi je posebno ova u Vršcu dobrodošla, tu mi je pre svega tim pomogao da se izdvojim kao pojedinac i vratim u Čukarički - rekao je Aleksandar Kadijević.

Usledio je odlazak na pozajmicu:

- Nije. Gledao sam na to kao novi izazov u karijeri koji moram da prođem. Zahvalan svima u Vršcu, nadam se da ćemo se opet jednom sresti.

Dolazak na Banovo brdo je pun pogodak za mladog igrača.

- Čukarički je jedina prava priča. Vrhunski klub u Srbiji, jedan od najstabilnijih. Momir Mileta me je da tako kažem doveo. Sada sve zavisi od mene. Teren je jedino merilo, a tu se samo ja pitam. Kakve partije budem pružao tako će mi i biti.

U drugom delu sezone Kadijević ima velika očekivanja. Kako lična tako i od kluba:

- Lično da nastavim da igram kao u Vršcu. Prošao sam celu školu Čukaričkog jedan sam od retkih koji je tu od prvih fudbalskih koraka. Naravno sad je cilj da zaigram u seniorskom timu. Prioritet je vrh tabele i Evropa. TSC i Vojvodina imaju dobre ekipe, ali moramo da gledamo u svoje dvorište. Sami odlučujemo o svojoj sudbini.

Na pitanje o omiljenom igrača, mladi fudbaler kao iz topa isplajuje:

- Marselo. Što se tiče naših igrača, Roganović je ostavio sjajan utisak i zaslužio je da ode u inostranstvo.

Neizbežno je bilo pitanje frizure, Kadijević se izdvaja i po tome:

- Bio sam skoro ćelav. Ceo život sam se šišao na kratko, a onda sam odlučio da pustim kosu. Pre godinu dana sam promenio imidž i odmah sam ljudima zapao za oko. Ne samo zbog igre, već i frizure, moram da priznam. Želeo sam da vratim fudbal iz osamdesetih.

Kadijević ima i jedan hit nadimak

- Porede me sa raznim ljudima. Do skoro su me zvali Kaniđa, imao sam malo dužu kosu nego sad – rekao je Aleksandar i dodao:

- Šef Dušan Kerkez mi je dao nadimak Kaniđa. Imamo odličan odnos, slušam njegove zahteve trudim se da ih ispunim, tako da nema nikakvih problema.