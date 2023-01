"IZVADE KRV, PA JE NA DAN UTAKMICE FILTRIRANU VRATE!" Ristić: Prisustvo genskog dopinga zvanično je nemoguće dokazati (VIDEO)

Za manje od mesec dana dvojica legendarnih asova Serije A i svetskog fudbala Siniša Mihajlović i Đanluka Vijali izgubili su živote u borbama sa opakim bolestima.

Osim što su ovi gubici "digli Italiju na noge", otvorene su teme o kojima se decenijama ćutalo a vezane su za korišćenje nedozvoljenih supstanci, uzimanje neproverenih tableta i raznih suplemenata na koje su fudbaleri primoravani.

Gosti jutarnjeg programa na TV Kurir, bili su profesor dr Miljko Ristić, kardiohirurg i Petar Puača, fudbalski trener, koji su otvorili razgovor o pomenutim navodima.

Temu je otvorio profesor Ristić koji je svojevremeno bio zadužen za timove fudbalera, kao bivši predsednik lekarske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

- U našoj zemlji postoji anti doping agencija. Mi smo upućeni u to šta sme da se koristi. Svetska anti-doping agencija ima stroga pravila i svake godine stiže u Srbiju velika knjiga koja ima 200,300 strana, na kojima su na stotine lekova označenih kao doping sredstva, odnosno nedozvoljene supstance - započeo je profesor Ristić, naglasivši da se to odnosi na sve sportiste, a ne samo na fudbalere.

Petar Pauča uključio se u razgovor kao neko ko je prisustvovao sličnim situacijama, tokom fudbalske karijere u Italiji.

- Igrao sam u Italiji, sedam godina, u seriji A i seriji B, igrao sam u Kremoneze, Đenovi, Peskari, 12 godina u inostranstvu, najviše u Italijii. Bila je afera 1998. godine, gde je Zdenek Zeman jedan od najboljih trenera svih vremena, pokrenuo priču protiv dopinga, da se igrači dopinguju, a koristili su u to doba kreatin-fosfor. Meni se lično desilo, ne znajući za to, da sam potpisivao ugovor za Kremoneze, došao sam u Italiju, i na aerodromu, na moju torbu je počeo da skače pas. Imao sam kreatin koji sam poneo iz Srbije, ne znajući da je to nedozvoljeno. Mi u Srbiji smo koristili najosnovnije suplemente, koji su i sada dozvoljeni - ispričao je Puača.

Postoji, kako je rekao Ristić, dosta neupućenosti u to šta je dozvoljeno, a šta nije.

- Recimo običan sprej za kijavicu, koji se koristi u svrhu prehlade, zabranjen je i služi kao doping sredstvo. Jedan naš poznati fudbaler je četiri bočice tog spreja ubrizgao sebi u nos. Posle sam ja shvatio da on nije bio prehlađen, nego je pio to za stimulaciju, a posledica toga je to da izaziva nervozu. Taj fudbaler je stalno bio nervozan, posle sam shvatio zašto - rekao je Ristić.

Puača je otkrio kako funkcioniše karantin za fudbalere, upravo radi suzbijanja mogućnosti konzumiranja dopinga.

- Postavljali su nam tabletice pred ručak, i to je kontrolisao fizioterapeut, a mi ne znamo šta je to. Dobijali smo to dva dana pred utakmicu, a veći efekat je da te drže u karantinu posle utakmice, jer posle utakmice fudbaleri vole da popiju pivo, vino, da se opuste. Čak, sećam se, da su nam vadili krv dan pred utakmicu, filtriraju je, a dva sata pred utakmicu nam tu krv vrate - otkrio je Puača.

Ristić je pojasnio šta predstavlja Puačina poslednja izjava.

- To su načini da se spreči i prikrije upotreba dopinga - objasnio je Ristić i ukazao da sva klasična doping sredstva utiču na centralni nervni sistem, oštećuju aortu, mozak i srce i dodao:

- Postoje genski doping stimulansi, koje kada uzmete prosto je nemoguće dokazati da ste na nečemu. Oni poboljšavaju rast i masu mišića, ali ne može da se dokaže da je osoba uzimala to - rekao je Ristić.

