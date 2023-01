PROLAZI KROZ PAKAO! Poznata sportistkinja ovom objavom ŠOKIRALA SVET - muškarci je PROGANJAJU nakon što je priznala da je nevina!

Poznata sportistkinja Lolo Džons prolazi kroz pravi pakao, a sada je na Instagramu podelila stravičnu priču koja je mnoge šokirala.

Naime, Lolo je otkrila da su je trojica različitih muškaraca uhodila, zbog čega je proživela ogromnu dramu.

- Tri različita muškarca su me proganjala prethodne godine. Tri puta su prešli granicu, ugrozili moju i bezbednost mojih prijatelja. To mi je promenilo život. Jedan je provalio u olimpijski centar i ostao preko noći nadajući se da će me pronaći. Drugi je maltretirao moje prijatelje u pokušaju da dođe do mene. Konačno, treći je uhodio moju kuću i rekao je policiji da me poznaje sa Instagrama i da sam ga ja zvala da živimo zajedno - napisala je Džons.

Lolo važi za jednu od najlepših atletičarki sveta, a u avgustu prošle godine šokirala je javnost priznanjem da nikada u životu nije vodila ljubav.

Kurir sport