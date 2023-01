KUKAVIČKI IGRAO, A KRIVI IGRAČE?! Trener Mančestera našao razloge za poraz od Arsenala!

Trener fudbalera Mančester junajteda Erik ten Hag rekao je da je njegova ekipa u utakmici protiv Arsenala napravila neprihvatljive greške kod golova i da mora da izvuče pouke iz poraza u derbiju Premijer lige. Doduše, zaboravio je svoju taktiku koja je bila krajnje kukavička u drugom poluvremenu - "autobus ispred gola".

"Teško je prihvatiti kada izgubite u poslednjim trenucima utakmice. Napravili smo greške kod sva tri gola. Uglavnom smo bolji u takvim situacijama, to ne sme da se događa", rekao je Ten Hag za Skaj.

Junajted je izgubio u Londonu od Arsenala sa 2:3, a pobedonosni gol postigao je Edi Nketija u 90. minutu.

Upitan je da li je ekipa bila pod prevelikim pristikom kod trećeg gola.

"Ne. Teško je, to je jasno. Imali smo mnogo utakmica koje oni nisu imali, a sada su igrali kod kuće. Počeli smo utakmicu veoma dobro, postigli gol i vodili a onda smo napravili toliko grešaka koje su neprihvatljive. Moramo da naučimo lekciju i krenemo dalje. Prva dva gola su počela iz kornera i napravili smo previše grešaka od kornera ka golu. To ne sme da se događa. To je lekcija koju moramo da naučimo. Pokazaćemo to igračima, pošto to ne može da se dogadja. Dobre ekipe ne prave takve greške", naveo je Ten Hag.

Na pitanje da li je ovo sudar sa stvarnošću, trener mančesterske ekipe odgovorio je: "Može biti".

"Danas to moramo da prihvatimo. Nismo zadovoljni igrom jer možemo bolje. Kada dobro počnete morate da iskoristite takvu situaciju. Ne možete da primite golove kakve smo mi primili. Ovo je jedna utakmica. Prošle nedelje smo bili veoma dobri. Držali smo ih dalje od našeg šesnaesterca, a kada su tamo bili, bolje smo se branili", rekao je holandski stručnjak.

"Shvatamo šta je potrebno da bismo napredovali. Isto sam rekao igračima u svlačionici, ali sam takođe rekao da ako žele da pobeđuju, ne smeju da prave greške koje sam sada pomenuo", dodao je Ten Hag.

Kurir sport