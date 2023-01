LALE ĆE IGRATI OFANZIVNO: Kuman obećava napadački fudbal po povratku na mesto selektora Holandije

Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman rekao je na predstavljanju da će ta selekcija u budućnosti ponovo igrati atraktivan i napadački fudbal.

Kuman je rekao da želi da se vrati igri iz njegovog prvog mandata (od 2018. do 2020. godine), kada je vodio talentovanu mladu selekciju do plasmana na Evropsko prvenstvo i premijernog finala Lige nacija.

"Zaista želimo da se vratimo na to" (formacija 4-3-3), rekao je 59-godišnji stručnjak, čiji je ugovor počeo 1. januara.

Njegovi komentari su usledili nakon što su holandski mediji kritikovali bivšeg selektora Luja van Gala, zbog odbrambenog stila igre tokom Svetskog prvenstva u Kataru, na kojem je Holandija eliminisana u četvrtfinalu od kasnijeg svetskog prvaka Argentine (posle izvođenja jedanaesteraca).

"Video sam trenutke na utakmicama kada sam pomislio: Ovo može biti drugačije, ovo mora biti drugačije", istakao je on.

foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Govoreći o Van Galovom impresivnom rezultatu do četvrtfinala Svetskog prvenstva (20 utakmica bez poraza), Kuman je rekao:

"Dvadeset utakmica bez poraza, bilo bi neverovatno da to uspem. Mislim da se to može učiniti drugačije i želim da to uradim drugačije".

Bivši trener Barselone je prvi put imenovan za selektora Holandije nakon što ta reprezentacija nije uspela da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2016. i Svetsko prvenstvo dve godine kasnije.

On je doveo reprezentaciju do drugog mesta u Ligi nacija i trebalo je da bude selektor na Evropskom prvenstvu 2020. godine, pre nego što je ono odloženo zbog pandemije korona virusa.

Kada se otvorila prilika da postane trener Barselone dao je otkaz i vratio se u klub za koji je nastupao i kao igrač.

U katalonskom timu ostao je manje od dve sezone, pre nego što je otpušten posle loših rezultata.

"Moram da pokažem da mogu da budem uspešan trener koji je uspešan na velikom turniru. Prvi korak su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje počinju u martu", dodao je on.

Holandija će prvi meč u Grupi B kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igrati 24. marta na gostovanju protiv selekcije Francuske

