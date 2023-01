ALVES JE SILOVAO DEVOJKU I TERAO JE DA GOVORI "JA SAM TVOJA MALA KURVA": Španski mediji objavili jezive detalje svedočenja

Španski i brazilski mediji objavili su nove šokantne detalje u slučaju silovanja devojke (23) od strane fudbalera Danija Alvesa (39).

foto: Marcio Machado/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve se desilo 30. decembra prošle godine u noćnom klubu "Sutton" u Barseloni. Nesrećna devojka dva dana posle silovanja prijavila je Danija Alvesa policiji. Nakon što je optužen za teško krivično delo, Dani Alves je nekoliko puta menjao iskaz. Zbog toga je, pišu španski mediji, istražni sudija odlučio da brazilskog fudbalra zadrži u pritvoru. S druge strane, žrtva napada je i u policiji i pred sudijom dala identičan iskaz.

Prijatelji napadnute devojke i konobar kojeg je Alves poslao da ih pozove za njegov stol, odmah su u policiji izjavili da je Brazilac prišao oštećenoj. Međutim, portal "Periodico" navodi da je ubrzo postao nasilan.

"Čvrsto je devojku uhvatio za ruku i zahtevao od nje da ga uhvati za međunožje. To je napravio dva puta, uprkos tome što mu je pružala otpor."

foto: AP Photo/Andre Penner

Devojka tvrdi da ju je Alves zatim uhvatio za ruku i odvukao u WC. Kaže da je pokušala da pobegne, ali da je Brazilac zatvorio vrata i sprečio da napusti toalet.

"Žrtva je izjavila da joj je Alves podigao haljinu, tražio od nje da kaže da je njegova "mala kurva" i prisilio je da sedne na njega. Zatim ju je ošamario, bacio na pod i penetrirao u nju dok nije ejakulirao. Zatim joj je rekao da pričeka dok on ne izađe iz WC-a", piše Periodico.

Daniju Alvesu preti zatvorska kazna u trajanju od četiri do 12 godina ako na suđenju bude proglašen krivim. Bivši as Barselone i najtrofejniji fudbaler u istoriji, u katalonsku prestolnicu je krajem prošle godine došao na sahranu svoje tašte. Baš u to vreme dogodio se napad zbog kojeg je optužen i pritvoren.

Devojka koja je žrtva napada insistira na tome da ne želi bilo kakvu odštetu za traumu koju je pretrpela i da joj je jedini motiv zadovoljenje pravde. Alves je u vreme napada bio igrač meksičkog Pumasa, koji ga je otpustio odmah nakon što je optužen za silovanje.

Kurir sport