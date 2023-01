OVO JE BOLJE I OD DOMINACIJE NA TERENU! Đoković razbio rivala, a FANTASTIČNA VEST koju je otkrio posle meča ODUŠEVILA JE navijače!

Nakon što je dominantno izašao na kraj sa Australijancem, Aleksom de Minorom, Novak Đoković je poručio da mu nije žao što nije ispunio želju dela navijača.

Potpuno je razbio rivala, a onda mu je Džim Kurijer, legendarni teniser, sada teniski komentator i analitičar, poručio da je razočarao mnoge koji su se nadali da će gledati dugačak i zanimljiv meč.

"Zašto si tako brzo pobedio?", dobio je pitanje Novak.

"Zato što sam to hteo!", oduševio je Đoković veliki broj svojih navijača na Rod Lejver Areni.

Ubrzo je nastavio Novak.

"Dobro veče svima, hvala što ste došli. Ne mogu d akažem da mi je žao što niste gledali dugačak meč. Želeo sam d apobedim 3:0. Nikada ne znaš šta će da se desi na terenu, mislio sam da su prvih 4 5 gemova bili tesni. Počeo sam posle da budem opušteniji, osetio sam da je on malo nervozniji i da je to moja prilika da profitira. Tenis je brz i dinamičan sport, stvari se promene u trenutku. Mislim da sam odigrao najbolji meč ove godine".

Ovo je bio prvi meč na ovogodišnjem grend slemu u Melburnu na kojem Đoković nije imao problem sa povredom noge i to je vest koja je oduševila navijače srpskog tenisera.

"Večeras nije bilo očigledno da imam povredu, nisam osetio ništa! Danas je bilo sjajno. Hvala medicinskom timu, fiziju, hvala Bogu. Nastavljam dalje, ne želim da slavim prerano. Zadovoljan sam kako sam danas igrao, kako sam udarao i kako sam se kretao", poručio je Đoković.

Govorio je Nole i o sinu Stefanu i njegovom interesovanju za tenis, ali i trenucima koje provodi sa njim i ćerkom Tarom.

"Igra, uživa, važno je da voli to i da uživa u svemu što radi. Kao tata, želim da bude aktivan. Kod kuće nema pauze, moram da igram sa njim svakog dana. Ko zna, možda se Stefan i ja vratimo ovde da igramo dublove. Taru ne zanima tenis uopšte. Voli balet, gimnastiku, slatka je devojčica koja me drži da budem na zemlji. Da budem skroman, ona me svaki dan okrene, okrene mi mozak kada me pogleda. Njen pogled je najlepši u čitavom mom životu, nedostaju mi".

U sredu će za polufinale igrati protiv Andreja Rubljova..

"On je konstantno u top 5, godinama je tu, ima vatrenu moć, servis je tu, eksplozivan je i sličan je u nekim aspektima De Minoru", zaključio je Đoković.

