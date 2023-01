SRPSKI FUDBALER PROLAZI KROZ PAKAO! Tvrdi: Gazda kluba mi preti smrću! Poručio je da će me j...i

Lazar Jovanović, fudbaler izraelske ekipe Makabi Bnei Reina, ispričao je za tamošnje medije kroz kakav horor prolazi.

Jovanović je optužio vlasnika kluba Saida Basula da ga je napao na treningu i tom prilikom uputio niz pretnji.

Srpski fudbaler je zbog svega prijavio slučaj policiji. U njegovu odbranu ide snimak sa treninga koji je održan 17. januara , na kome se čuje glas vlasnika kluba kako ga izbacuje sa treninga, a koji objavljuje sport5.co.il.

- Idi kući, ako te još jednom vidim ovde, ne znaš šta ću ti uraditi. Ovde su tri čoveka koji će se pobrinuti za tebe. Ne želim da te vidim ponovo, počinješ da me izluđuješ. Sada ti pričam kao brat i ne želim da te povredim, ali ti me teraš na to. Ne dolazi više na trening. Nisi deo tima. Treba li ti novac? Daću ti ga - obratio se gazda Bnei Rajne Jovanoviću.

Jovanović je potom detaljnije opisao situaciju.

- Vlasnik ekipe je u pratnji još dvoje ljudi došao kod mene. Pošto su došli, stavili su ruke na mene i zapretili mi da prestanem da dolazim na treninge tima. Rekli su da ako ne razumem milom, onda ću razumeti silom - rekao je bivši igrač Radničkog iz Niša, Slobode iz rodnog Užica, Borca iz Čačka i Mladosti iz Lučana.

Jovanović je izneo neke šokantne detalje.

- Jednom me je samog poslao da treniram u Haifi na moru, kada su svi igrači poslani kući da se odmore. Rekao mi je: "J...u te, ostaćeš ovde i vežbaćeš svaki dan dva puta dnevno - istakao je Lazar Jovanović.

Jovanović je u izjavi za Informer dodao i da mu je vlasnik pretio smrću.

- Mnogo puta mi je rekao: "Dragi moj, znam da si mafija u Srbiji, ali ti ne znaš moje moći. Jedan poziv i umireš. Pre nego što smo igrali protiv KS rekao mi je - "Dragi moj, ti ne znaš moju snagu. Jedan poziv i ne postojiš".

