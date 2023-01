PROVOCIRAJU NOVAKA JER NE ŽELE DA OSVOJI MELBURN! Armenulić: Pričom da folira povredu udaraju na njegovu glavu, kondiciju i psihu

Novak Đoković je pod konstantnim pritiskom na Australijen openu. Meta je zajedljivih komentara i bezobraznih pitanja, posebno onih koja su vezana za njegovu povredu zadnje lože.

foto: Manan VATSYAYANA / AFP / Profimedia

Najbolji teniser današnjice Novak Đoković posle trijumfa nad Aleksom De Minorom (6:2, 6:1, 6:2) otvoreno je zamerio celokupnoj javnosti iz Australije što se sumnja u njegovu povredu. Tod Vudbridž i Mark Filipusis rekli su da Srbin preuveličava svoje zdravstvene probleme. To je nateralo Novaka na nikada otvoreniju reakciju, gde je samo želeo da odbrani sebe od zlobnih i drskih prozivki.

Povodom cele situacije koja se sa Novakom dešava u Melburnu, gde on gazi prema svojoj desetoj jubilarnoj titulu u Australiji i 22. grendslemu u karijeri, razgovarali smo sa Radmilom Armenulićem, teniskim doajenom i stručnjakom.

- Novak je pod stalnim pritiskom. Od njega se očekuje da stalno osvaja turnire i da konstantno pobeđuje. To je pritisak koji deluje na glavu, kondiciju i psihu. Ali, ume Novak da se nosi sa tim. Činjenica je da je povređen. To je sigurno. Samo je pitanje u kojoj meri, jer svaka povreda može da se pogorša. To Australijanci koriste da ga provociraju. To nervira njega, ali i sve nas koji ga volimo - rekao je za Kurir Radmilo Armenulić i nastavio:

foto: Aleksandar Jovanović

- Nema sumnje da oni hoće ga da poremete. Tako je bilo i pred meč sa De Minorom. Sve su pokušali. Voleli bi da Novak ne osvoji turnir, ali ja mislim da će on biti šampion. Povredio je tetivu, netagao je. Mislim da njegov tim radi veliku stvar, uspeo je vremenom da sanira tu povredu jer ima dobrog fizioterapueta. Videli smo da on štedi nogu, da se čuva.

Novak je pod konstantnom paljbom australijskih novinara, gde pojedinci ne prezaju ni od provociranja.

- Novinari postavljaju neugodna pitanja Novaku, to nije problem. Ali mene zanima, zašto nisu tako bezobrazno pitali Rafu Nadala ili Rodžera Federera. Svaki od njih imao je povrede tokom velikih turnira. Odgovor je jednostavan. To je zato što je Novak iz Srbije, pa misle da mogu. Na sreću, Nole zna kako lepo da im odgovori, pa oni ne budu srećni posle toga.

Ocenio je Radmilo Armenulić i Australijen open u muškoj konkurenciji, posle polovine takmičenja. Osvrnuo se na favorite koji su ispali,

- Zverev je bio dugo povređen, njemu će biti potrebno dosta vremena da se vrati. Nadal, rekao bih da je kod njega "labudova pesma". Mislim da će polako izaći sa ATP tura, jer ima povredu kuka. Ide ka operaciji, a ako se to desi, to znači da je završio karijeru. Medvedev nema ustaljenu igru, nema kontinuitet. Rus je dobar igrač koji zaslužuje da bude među prva tri na svetu.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Naredni protivnik Novaka Đokovića biće Andrej Rubljov, sa njim igra u sredu ne pre 9.30 časova.

- Verujem da će Novak u tom meču zdravstveno biti u redu. Rubljov je ozbiljan protivnik, može svakog da pobedi, jednom je čak bio bolji od Novaka. Ako to Novak dobije, to će biti ključna pobeda ka tituli. Ostaje mu onda još samo Stefanos Cicipas, koji je opasan i koji ima želju da osvoji turnir i bude prvi na svetu.

Posle Australije slede veliki turniru u Americi, na kojima Novak Đoković neće moći da učestvuje jer nije vakcinisan protiv kovida.

- To je svojevrsni skandal. Mislim da je to minus za Ameriku, jer neće gledati najboljeg na svetu. Novak tu neće moći da osvoji poene. Možda se nešto desi do marta, možda se američka javnost dozove pameti, mada nisam baš ubeđen. Uporni su, ne dozvoljavaju da se uđe u SAD bez vakcine - zaključio je Radmilo Armenulić.

Kurir sport/A. Radonić