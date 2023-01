DVA MLADA IGRAČA SU ODSKOČILI, OČEKUJTE JEDNU NOVU ZVEZDU! Milojević poručio: Ovo je tim sa mnogo energije i željan utakmica

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Miloš Milojević rezimirao je sve ono što je urađeno na pripremnom periodu u Antaliji.

Šampion države odigrao je šest kontrolnih mečeva, upisao pet trijumfa i samo jedan poraz, od Ludogoreca (2:3), uz gol razliku 13:8.

foto: www.crvenazvezdafk.com

O svemu što je u prethodnih 16 dana urađeno u turskom letovalištu Belek Miloš Milojević kaže:

- Zadovoljan sam urađenim, odnosom igrača, time koliko smo i kako radili. Postoji kliše da "može bolje" i zaista je moglo, ali odradili smo dosta dobrih stvari i sa aspekta fizike i taktike smo veoma napredovali. Sve to moramo da potvrdimo u prvenstvu, od utakmice sa Vojvodinom pa do kraja šampionata. Nisam zadovoljan kako smo odigrali 45 minuta protiv Ludogoreca, ali mi smo tu utakmicu spremali tako da smo radili jako, imali trening ujutru, probavali stvari, želeli da vidimo šta možemo, a šta ne. Mogli smo i bolje pod tim umorom, ali je i to dobra škola za nas.

Rad sa loptom je, bez dileme, obeležio ove zimske pripreme.

- Svaki trener ima viziju i način rada, a moja ideja je da trening treba da bude kompleksan i da se u fudbalskom zahtevu ispoštuju energetski, u smislu toga na čemu radimo, da li je to izdržljivost, snaga, brzina, i na taj način smo koncipirali treninge. Ne bih rekao da je igračima bilo lakše, bar ih nisam čuo da to pričaju, mislim da im je bilo i teže, ali za glavu zabavnije. Oni su fudbaleri i sve hoće da rade sa loptom. Bilo je i suvih treninga, ali nikada da tako protekne ceo trening, već deo, sve u cilju toga da se dobije homogenizacija u radu i mislim da su igrači dobro odgovorili na sve zahteve. Nije bilo nikakvih incidenata kao što je čest slučaj na pripremama, usled nervoze zbog duge odvojenosti od porodice i svega. Imali smo dobre uslove koje nam je klub obezbedio i u globalu sam zadovoljan pripremama, ali one nisu nešto čime čovek treba da se ponosi. Pripreme služe da se spremimo i napravimo rezultat na osnovu kog će da nam se sudi.

Nema sumnje, Zvezda je spremna za 4. februar.

- Spremni su fizički, oko toga nema dileme, ali što se meč forme tiče, to smo pokušali da nadoknadimo velikim brojem utakmica. Naravno da prijateljska nije kao takmičarska, ali smo spremni da pokažemo pravo lice u našem prvenstvu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Aleks Vigo i Lazar Nikolić su se na najbolji mogući način predstavili ekipi i svim navijačima - pogotkom.

- Zadovoljan sam obojicom, imaju kvalitet i radimo na tome da se što pre uklope u grupu. Mislim da će biti dobri igrači za Zvezdu.

Govorio je Milojević i o mladim igračima.

- Svi igrači koji su ovde imaju kvalitet, a nema sumnje da su mladi Zvezdina budućnost. Nastojimo da radimo od nedelje do nedelje, ali imamo odgovornost i da stvaramo igrače za budućnost. Približavamo ih zahtevima, i u nekim mečevima mogu da isprate to, a za neke im treba još rada. Kvalitet imaju, ali moraju da budu uporni, radni i strpljivi. S naše strane, mi ćemo probati da im ukažemo što više možemo prilika, ali Zvezda nije klub bez ambicija, već je svaki rezultat bitan i nije dobro da oni osete da se na njima nešto lomi, u slučaju da ne odigraju kako treba. Smatram da za mlade igrače treba birati utakmice kako bi izrasli u ono što će nam posle trebati u kontinuitetu od njih.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jegor Prucev i Stefan Leković su se nametnuli.

- Ne volim da izdvajam, ali njih dvojica su odskočila najviše. Prucev ima drugačiju radnu etiku u odnosu na naše mlade. Bori se i radi utakmicu, nije mu sve u zabavi, uz to ima enormne fizičke predispozicije i izuzetno je nezgodan za čuvanje. Takođe, pokriva velik prostor i uz malo mirnoće će biti efikasniji.

Kroz mečeve probavane su različite taktičke varijante.

- U svim utakmicama smo tražili različite stvari. Ali konkretno, u dve smo igrali visoko gde sam zadovoljan tim izgubljenim loptama rivala koje smo iznudili. S druge strane, nisam bio zadovoljan sa 45 minuta protiv Ludogorea, ali opet, jedno je kad se šest dana prirpemaš za meč, a drugo je ovo. Jednostavno, nismo želeli da nam utakmica sa Ludogorecom pokvari šest dana treninga. Ne mogu da izdvojim jednu utakmicu kojom sam najzadovoljniji, ali mi se svideo karakter igrača. Iako smo mašili šanse, i primali golove, uspevali smo da se dignemo i preokrenemo utakmicu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Veliki broj prilika kreirali su fudbaleri Zvezde tokom priprema.

- Prednost je što pravimo šanse, ali je mana što ih ne realizujemo, međutim i to je do uigranosti i sinhronizacije igrača u završnoj trećini terena, kao i do kvaliteta. Fali nam rada, ali i toga da svi igrači shvate da moraju da odigraju saigraču ako je u boljoj prilici i time sam bio veoma ljut na meču sa Austrijom Lustenau. To ne trpim, nebitno o kome se radi.

Čeka nas još jedno Zvezdino proleće.

- Očekujte Zvezdu punu energije, željnu utakmica. U svakom meču ćemo ići na pobedu, to je naša dužnost, ali ćemo nastojati da igramo što lepše kako bi navijači bili u potpunosti zadovoljni. Idemo utakmicu po utakmicu, jer ništa još nije gotovo i niko u januaru nije postao šampion. Igra se do kraja maja, a lično mi je fokus na Vojvodini, do nje gledam.

Za kraj razgovora, Milojević se zahvalio igračima na sjajnoj saradnji.

- Hvala igračima što su me trpeli u raznim raspoloženjima i mislim da je sve veoma korektno prošlo. I kada kritikujem, što nikada ne radim na ličnoj bazi, uvek biram reči. Imamo dobru grupu i igrača i ljudi i mislim da će nastaviti da uveseljavaju naše navijače - podvukao je Milojević.

