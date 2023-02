PARTIZAN PREDSTAVIO POJAČANJE IZ KOLUMBIJE: Kolorado je zadužio crno-beli dres, ali sa NEOBIČNIM BROJEM!

Partizan ove zime nije mnogo kupovao i prodavao. U Humsku je stiglo samo jedno novo lice - Kolumbijac Andres Kolorado.

foto: www.partizan.rs

Visoki i snažni defanzivni vezni došao je u Partizan na šestomesečnu pozajmicu iz kolumbijskog drugoligaša Kortulue. Dolazak u Evropu mu nije prvi susret sa inostranstvom, jer je godinu dana proveo u Brazilu u ekipi Sao Paolo.

Andres Kolorado (24) predstavljen je danas u Humskoj, nakon što je prošao lekarske preglede. Zadužio je dres sa brojem 13 i odmah se stavio treneru Gordanu Petriću na raspolaganje.

- Andres Kolorado je pre godinu dana debitovao za nacionalni tim. Ne sumnjam da će biti veliko pojačanje, potrebno je samo da budete strpljivi, kako vi novinari, tako i navijači. Pratili smo veliki broj igrača prethodnih šest meseci, imali smo sve potrebne informacije oko Kolorada - rekao je sportski direktor Partizana Ivica Kralj i nastavio:

foto: www.partizan.rs

- Njega krasi dobra ofanzivna igra prilikom prekida, čitanje igre, agresivnost. To je ono što nam je nedostajalo, ubeđen sam da će biti dobro pojačanje.

Andres Kolorado visok je 193 centimetra, a pored Partizana imao je i ponudu kluba Belgrano iz Argentine.

- Motiv je bio veliki klub kao što je Partizan, izuzetno mi je drago što sam prvi Kolumbijac u istoriji novog kluba. To je još jedan razlog da budem na nivou i pomognem klubu. Partizan je velika ekipa, dao mi je šansu da igram u Evropi. Ponuda iz Argentine je bila jednaka, ali ponuda iz Evrope je nešto što ne može da se odbije. Još jednom bih se zahvalio na šansi, nadam se da ću više godina igrati ovde - kazao je Kolorado i dodao:

- Partizan je priznat u Južnoj Americi, sve informacije su dostupne, pošto je ovaj klub igrao u Ligi šampiona, sada u Ligi konferencija. Znam da je derbi Beograda izuzetno važan, da se oba tima bore za titulu i igraju stalno u Evropi. Nadam se pobedi.

foto: www.partizan.rs

Spreman i zdrav je stigao u Beograd, a prošle godine imao je povredu mišića.

- Dobro se osećam, oporavio sam se. Očekujem da se sledeće sedmice prilagodim ekipi, a one tamo da zaigram. Čeka me i drugačiji jezik, ali mi je to motiv više da uspem i doprinesem ekipi - poručio je Kolorado.

Kurir sport