TREBA NAM NOVI STADION, ZVEZDA MORA DA SE MODERNIZUJE: Zvezdan Terzić tvrdi da su ciljevi ispunjeni, ali da klub mora još bolje

Skupština FK Crvena zvezda održana je danas na stadionu "Rajko Mitić", a delegatima se obratio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govor Zvezdana Terzića prenosimo u celosti.

Skupština Crvene zvezde kao najviši organ kluba je usvojila osnovne ciljeve i sa posebnim zadovoljstvom mogu da kažem da smo ih ispunili i u protekloj godini.

Prvi cilj je – ostvarivanje sportskih rezultata, što podrazumeva šampionsku titulu i stalno igranje u grupnoj fazi UEFA takmičenja;

Drugi cilj je – finansijska stabilnost i nesmetan rad kluba;

Treći cilj je – ulaganje u razvoj infrastrukture;

Četvrti cilj je – dalji razvoj Omladinske škole.

1. Imali smo odlicne sportske rezultate i imamo se čime pohvaliti. Crvena zvezda nastavlja da raste kao klub u svim segmentima i to je naš primarni cilj. Ugled kluba je podignut na evropski nivo i to moramo održavati. Osvojeni koeficijenti su olakšali ulazak u UEFA takmičenja, a na osnovu nasih rezultata šampion Srbije ove godine ima direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. To je rezultat našeg rada u proteklih evo skoro devet godina.

U maju mesecu prošle godine smo se radovali petoj uzastopnoj šampionskoj tituli i osvojenom Kupu. A bili smo u ovo vreme drugi na tabeli sa pet bodova zaostatka u odnosu na Partizan. Verovali smo u sebe i tada smo obećali šampionsku titulu. I osvojili smo je.

foto: Stefan Stojanović/MONDO

Spremali smo se za kvalifikacije za Ligu šampiona i nismo uspeli da se plasiramo. Iako smo sačuvali kompletan igrački kadar iz prethodne sezone i doveli pet novih kvalitetnih igrača (Pešić, Mitrović, Milunović, Bukari i Kangva). Ispali smo od Makabija iz Haife. Ovo smatram neuspehom, jer smo bili favoriti po svim parametrima. Autogol u poslednjim sekundama dvomeča nam je srušio snove. Mislim da je negde i sreća koja nas je pratila u prethodnim sezonama, posebno protiv Krasnodara i Salcburga, okrenula leđa.

Igrali smo grupnu fazu lige Evrope gde smo imali izuzetno tešku grupu (Monako, Trabzon i Ferencvaroš) u kojoj smo osvojili šest bodova. Imali smo velike oscilacije u igri. Od sjaja u utakmicama na našem stadionu u sva tri meča do izuzetno loših mečeva na strani, posebno u Trabzonu i Monaku.

Crvena zvezda je danas 41. klub Evrope na UEFA rang listi, a želim da ponovim da se ne zaboravi da je 2014. klub bio na 210. mestu u Evropi.

Danas se nastavlja prolećni deo prvenstva. Imamo deset bodova prednosti u odnosu na najblizeg pratioca i bez obzira što se nećemo opuštati, realno je očekivati novu sampionsku titulu, šestu uzastopnu. Imamo najbolji tim i najbolji stručni štab. I uz maksimalnu posvećenost svih u klubu, moramo ostvariti zacrtane sportske ciljeve. A to je osvajanje duple krune i što bolju pripremu za septembarsku grupnu fazu Lige sampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Što se poslovnih tiče, zelim da kažem da smo omogućili nesmetano funkcionisanje kluba. Sve obaveze ispunjavamo u roku, nikada nijedan dan nam račun nije bio u blokadi, UEFA licencu dobijamo kao potvrdu dobrog poslovanja.

Iako nam nije bilo lako. Moram da istaknem probleme sa kojima se suočavamo evo već devetu godinu. Glavni izvori prihoda svih klubova Evrope su TV prava, sponzorstva i ulaznice. I to TV prava oko 40%, sponzorstva oko 30%, ulaznice oko 20%, o ostali prihodi oko 10%.

Crvena zvezda ima prihod od TV prava u simboličnom iznosu koji je godinama bio ispod 1% u strukturi prihoda, a sada je oko 2%. To je nedopustivo i dok se god to ne ispravi imaćemo problem sa stabilnim finansiranjem kluba. Znate dobro da nam je FSS sopstvenom odlukom oteo vlasništvo nad TV pravima i tu odluku inkorporirao u svoj statut i raspolaže njima već godinama unazad.

Predstoje nam ozbiljni razgovori sa nadležnim institucijama i ta TV prava moramo vratiti u naše vlasništvo da bi nakon toga mogli da pregovaramo sa zainteresovanim televizijama po realnim tržišnim uslovima.

Komprativnom analizom, imajući u vidu veličinu i značaj Crvene zvezde došli smo do saznanja da je vrednost naših TV prava između 5-10 miliona evra na godišnjem nivou. Osim sponzorstva od Gazproma koji je od prošle godine uvećan sa 4 na 5 miliona evra i Telekoma u iznosu od 1.2 miliona evra, Crvena zvezda nema značajnije stabilne izvore prihoda. Uvereni smo da smo ove kompanije svojim rezultatima dostojno predstavljale i na domaćoj i na evropskoj sceni i da smo itekako opravdali svaki njihov ulozeni evro.

Ilustracije radi napomenuću da Bajern iz Minhena ima godišnje prihode od TV prava 215 miliona evra, a da je ove sezone potpisao sponzorski ugovor sa nemačkim Telekomom vredan 50 miliona evra godišnje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nama preostaju dva alternativna izvora prihoda koji su nesigurni izvori i zavise od mnogih činioca. To su prihodi od transfera i prihodi od UEFA bonusa. Prihodi od transfera su bili niski, jer je je zbog korone transfer trziste potpuno stalo u jednom periodu, ali iz razloga sto smo često odbijali ponude jer nismo hteli da prodajemo najbolje igrače da bi sačuvali tim. Prodajom najboljih igrača jedemo sopstvenu supstancu i iz sezone u sezonu bi imali sve slabiji tim, a na taj način i slabije rezultate. Prihodi od UEFA bonusa direktno zavise od ostvarenih rezultata, a rezultati zavise od igračkog kvaliteta koji imamo.

Crvenoj zvezdi da bi bila dominantna u Srbiji i delimično konkurentna u Evropi potrebno je i do 50 miliona evra. Od sigurnih prihoda imamo samo ovo gore navedeno od sponzora u iznosu od nepunih 7 miliona evra. Napominjem da TV prava nemamo a prihod od ulaznica se ostvaruje samo od evropskih utakmica koje su opet zavisne od sportskih rezultata.

Nije nam lako, ali se borimo i uspevamo, ali dugoročno gledano moraćemo neke stvari drugačije strateški postaviti. Imamo plan i radićemo na tome da ga sprovedemo u delo veoma brzo.

Ja sam i na prošloj Skupštini rekao jednu važnu činjenicu. Moramo biti svesni da ako želimo biti konkurentni u Evropi, ne možemo smanjivati naš budžet, već moramo povećavati svoje prihode. To je osnovni postulat fudbalskog biznisa, koga smo se držali sve ove godine iza nas i toga ćemo se držati i u budućnosti.

(Duže vreme neto novčane obaveze kluba su u nivou godišnjeg prihoda kluba).

Rekao sam i na prošloj Skupštini, nisam zadovoljan u jednom delu, a to je da smo morali hrabrije da forsiramo mlade igrače u prvom timu. Bez obzira na imperativ ostvarivanja sportskih rezultata bio nam je potreban i balans u ekipi sa mladim igračima. Svi znamo da evropsko tržište ima svoja pravila i da hoće da plati samo mlade igrače sa ovih prostora i mi se moramo prilagoditi tržištu od koga živimo.

Imamo kvalitetne mlade igrače, ali ih moramo hrabrije forsirati i stati iza njih. Ispravljanjem uočenih grešaka moramo povećati tržišnu vrednost naše ekipe i maksimizirati prihode o kojima sam govorio. U tom slučaju Crvenoj zvezdi predstoji stvarno sjajna budućnost.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Što se tiče infrastrukture, mogu da kažem da smo ulozili mnogo novca iz tekućeg poslovanja i podigli uslove za rad naših igrača i zaposlenih, kao i komfor naših navijača. Stadion je danas u skladu sa standardima UEFA za odigravanje utakmica Lige šampiona.

Ali smo sigurni da ako želimo da se Crvena zvezda razvija kao klub moramo joj ponuditi nešto strateški novo. A to je novi stadion. Ne bih želeo da ulazim u detalje niti da danas otvaram raspravu. Za to će biti vremena. Želim samo da vas informišem na koji način razmišlja rukovodstvo kluba. A konačnu odluku na temu izgradnje novog stadiona doneće ova skupština kao najviši organ kluba. Naravno, toj odluci će prethoditi razgovori sa svim relevantnim strukturama. Pre svega sa navijačima, stručnim službama, urbanistima, arhitektama, developerima i svim ostalima koje treba saslušati da bi Skupština na kraju donela odluku koja je najbolja za Crvenu zvezdu.

Ovaj stadion, za koji smo svi emotivno vezani i na koji smo ponosni zbog slavne istorije, sagrađen je 1963. godine radnom akcijom u skladu sa tadašnjim vremenom. Od tada je prošlo 60 godina i svet se od tada drastično promenio. Promenili su se i zahtevi ljudi. Svedoci smo da su stadioni poput našeg otišli u istoriju, a da su širom Evrope sagrađeni novi stadioni. Da bi ljudi došli na utakmicu nije više dovoljna samo ljubav prema klubu. Svedoci smo koliko problema imamo da dovedemo ljude na utakmice, uprkos sjajnim sportskim rezultatima, raznim marketinškim akcijama i klubai naše navijačke grupe.

Moramo da shvatimo da je ovo 2023. godina i da se svet neprestano menja. Da ljudi traže nešto novo. Novi dozivljaj, novi ugođaj, novo iskustvo. Svedoci smo da su svi klubovi u Evropi koji su sagradili nove stadione višestruko povećali broj gledalaca, posebno broj sezonskih karata. Pritom, drastično su povećani prihodi kluba kao stabilni i sigurni izvori prihoda.

Ono što je jako važno reći to je da je FK Crvena zvezda ovde vlasnik 16 hektara zemljišta na jednoj od najskupljih lokacija u Beogradu i da taj naš kapital stoji potpuno neiskorišćen.

foto: Starsport©

Planiramo kupovinu 20 hektara zemljišta blizu aerodroma gde bismo izgradili najmoderniji trening kamp za prvi tim i Omladinsku školu, a ovu lokaciju ovde razvili u skladu sa predlogom developera i urbanista, a sa ciljem da Crvena zvezda ima u svom vlasništvu nekretnine koje bi rentirali i od toga imali dugogodišnje stabilne prihode.

Novi trening centar je neophodan klubu jer je postojeći uveliko već ispod potrebnih kapaciteta. Nemamo na trenutnoj lokaciji mogućnost daljeg razvoja, a zemljiše na kojem se nalazimo je prevelike vrednosti da bi na taj način njegova vrednosti bila neiskorišćena.

Stadion sigurno ostaje na istoj adresi, Ljutice Bogdana 1a. Ostavljamo prostor da se rekonstruiše postojeći stadion. Ako budemo mogli da postignemo isti efekat i funkcionišemo kao sa novim stadionom, to bi verovatno bilo najbolje rešenje.

Sve ostalo ostaje za diskusiju i raspravu. Sigurno je da ja nisam taj koji će o tome doneti konačnu odluku. Odluku će doneti ova skupština, nadam se u narednih šest meseci, ali tek posle mnogo razgovora, kvalitetne analize i sagledavanja sta je najbolje za Crvenu zvezdu.

Na kraju bih želeo da se zahvalim svim sponzorima našeg kluba a pre svega kompanijama Gazprom i Telekom, svim članovima Skupštine koji su dali svoj nemerljiv doprinos radu, kompletnom Upravnom odboru, svojim najbližim saradnicima ali i svim zaposlenima na nesebičnom trudu i velikom zalaganju da Crvena zvezda bude ovo što jeste i da ostvaruje zacrtane ciljeve.

Mi smo šampioni, mi smo veliki evropski klub, i moramo učiniti sve da to budemo i u budućnosti.

