TUKLI MI IGRAČE, IMAO SAM I KRVNU OSVETU! Bulić o tajnama našeg fudbala: Crnogorci birali ko će da bude prvak, Zvezda ili Partizan

Aca Bulić, sin pokojnog Jusufa Juse Bulića, nakon očeve smrti nasledio je bogatstvo, a između ostalog i Fudbalski klub Železnik.

Nedugo posle toga, on postaje vrhovni čovek Zajednice srpskih prvoligaša, a njegov pogled na fudbal je bio čistokrvno iz ljubavi, pa je pokušao buntovno da "istera" one koji su se njime bavili iz kriminalnih krugova.

Bulić je gostujući u "Crnoj hronici" na Kurir televiziji otkrio na kakve je izazove nailazio kada se suprostavljao ljudima iz tog sveta. Nekadašnji predsednik Zajednice prvoligaša zapravo je ponovio svoje tvrdnje koje je izneo pre 15-ak godina kada je pričao o nameštaljkama u fudbalskoj ligi SRJ i nameštaljkama po sistemu "3 za 3".

00:49 TUKLI SU MI FUDBALERE, IMAO SAM I KRVNU OSVETU! Aca Bulić o tajnama srpskog fudbala: Nijedan srpski klub nije mogao da pobedi u CG

Dok je bio na čelu Zajednice srpskih prvoligaša, Aca Bulić je izbacio četiri crnogroska kluba iz organizacije, pa je obrazložio zašto je do toga došlo.

- Nisam ih ja izbacio, nego kada sam došao na čelo, neke stvari su se promenile. Radio sam za srpski fudbal, a to je bilo vreme kada su oni kontrolisali celo takmičenje. Ta četiri kluba su se takmičila u Superligi, i tako se dogovore da daju bodove Partizanu ili Zvezdi, pa se tako prvak znao unapred - započeo je Bulić, pa nastavio:

- To je radilo mnogo srpskih klubova, nije se dešavalo da srpski klub ode u Crnu Goru i pobedi. Mojoj borbom i pokazivanjem da je to moguće, na noge su se digli i ostali srpski klubovi, tako da smo u jednom momentu došli do toga da su pojedini klubovi izgubili tu moć da rade šta su radili, pa su po kvalitetu ispali. Bilo je tu ružnih scena, da nam prebiju fudbalere. Generalno sam tu video ono šta se sada dešava.

- Čak sam imao i krvnu osvetu, zbog ubistva nekog Krvokapića. Od malena sam učen da se čuvam i tada sam bio pripremljen na taj način života. Onda se dešava da imamo problema sa nekim beogradskim pričama, sa svim onim koji su se sada otcepili, a to su isti ljudi, ista organizacija, sve je to isto, samo što sada trpi ceo srpski narod, a tada smo samo nas dvojica. Govorim o crnogorskom režimu, trenutno sada vladajućem, i o svim tim kriminalcima.

