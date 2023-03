MURINJO IZGUBIO ŽIVCE - URLAO NA ARBITRA, PA POCRVENEO: Emotivan sam, ali nisam lud! Sudija je razgovarao na neopravdan način

Trener fudbalera Rome Žoze Murinjo rekao je da je njegovo isključenje protiv Kremonezea isprovocirano reakcijom četvrtog sudije.

"Emotivan sam, ali nisam lud. Prvi put u mojoj karijeri jedan sudija je sa mnom razgovarao na neopravdan način. Takvu reakciju sam imao zato što se to dogodilo. Sada moram da saznam da li mogu učiniti nešto sa disciplinske tačke gledišta", rekao je Murinjo, preneo je danas Bi-Bi-Si.

foto: Profimedia

Fudbaleri Kremonezea pobedili su u utorak na svom terenu Romu sa 2:1, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.

Portugalski stručnjak je isključen u 46. minutu i tvrdi da je četvrti sudija uputio glavnog arbitra Marka Pičinija da pokaže crveni karton bez potpunog objašnjenja incidenta na aut liniji.

"Nažalost, četvrti sudija nema dovoljno iskrenosti da kaže šta mi je rekao, kako je to rekao i način na koji se ponašao prema meni, što je izazvalo moju reakciju. Želim da vidim postoji li audio zapis onoga što mi je rekao", dodao je proslavljeni 60-godišnji trener, kojem je ovo bilo treće isključenje u sezoni.

Murinjo je istakao da ne želi da ulazi u razne spekulacije.

"Ne želim da se bavim tim da je on iz Torina, da igramo sa Juventusom, a on me želi van utakmice. Ne želim da ulazim u to. Želim da se bavim tim da mi se prvi put u mojoj karijeri sudija, u ovom slučaju četvrti, obratio na neprihvatljiv način", rekao je Murinjo.

Roma je na petom mestu Serije A sa 44 boda i naredni meč igra protiv Juventusa na svom terenu.

(Kurir sport/BBC)