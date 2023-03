PITANJA ZA MILOŠA MILOJEVIĆA: Da li takvu poruku treba da šalje trener Zvezde? Šta da očekujemo u LŠ? Gde je poštovanje navijača?

Ako ste navijač Crvene zvezde i niste očekivali da će vaš tim odigrati dobro u Večitom derbiju - imamo lošu vest za vas.

Nemojte da mislite da će biti drugačije ni u narednim utakmicama protiv najvećeg rivala, jer sudeći po izjavi Miloša Milojevića, trenera tima iz Ljutice Bogdana, tako nešto jednostavno nije realno.

Miran i staložen, Milojević je, nakon pobede, ali i loše predstave koju su večiti rivali priredili velikom broju ljubitelja fudbala u Srbiji, na pitanje novinara "kako bi kao navijač ocenio utakmicu Crvene zvezde, s obzirom na to da je ekipa imala samo dva udarca u okvir gola?", odgovorio na sledeći način:

"Vi ste kritični kao i uvek, jesmo i mi, ali opet... Imali smo cilj da pobedimo derbi - pobedili smo. Pristao bih da dobijem sledećih 100 derbija i da imamo po jedan šut u gol. Ako hoćete da gledate malo bolji fudbal morate Premijer ligu da platite, da date 100 - 150 funti. Najbolji igrači na svetu, platite, gledate i uživate. To je to. Zadovoljan sam odnosom igrača i njihovim zalaganjem, slažem se da smo mogli da ponudimo više. Nekada ponudite koliko vam protivnik da, nekada važnost utakmice... Kada krenete u derbi i plašite se da ne pogrešite, to vas sputa da pokažete sve. Opet kažem, menjao bih se 100 puta da 100 sledećih derbija dobijemo, pa vi dođite i kritikujte, nemam nikakvih problema", poručio je Milojević.

Pitanje i odgovor možete da čujete na samom početku konferencije za medije.

Posle takvih reči sama se nameću sledeća pitanja za Zvezdinog trenera.

1. Da li takvu poruku treba da šalje trener Crvene zvezde?

Aktuelni šampion Srbije u 169. ligaški okršaj sa najvećim rivalom ulazi sa 13 bodova više u trenutku kada, blago rečeno, komšiji ne cvetaju ruže. Na stadionu "Rajko Mitić", pred 35.000 navijača, onakva igra ne bi smela da ima opravdanje.

I onda, trener najtrofejnijeg srpskog kluba, nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta, šaljivo poziva novinare i navijače da se okrenu Premijer ligi?

Izjava Miloša Milojevića u krajnju ruku je za diskusiju...

2. Šta da očekujemo od Crvene zvezde u Ligi šampiona?

Još puno utakmica će biti odigrano do kraja prvenstva, ali zaista su male šanse da crveno-beli ispuste velikih 16 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala, ili 17 ako računamo i trećeplasirani TSC.

Dakle, ako ne bude serije nestvarnih rezultata u nastavku sezone, Crvena zvezda će biti šampion Srbije, 34. put u istoriji i obezbediće igranje grupne faze Lige šampiona.

foto: Starsport

A, ako iz bilo kog razloga ne možemo da očekujemo bolji fudbal protiv "ranjenog" Partizana, šta da očekujemo od utakmica u najjačem evropskom takmičenju?

Možda će baš doći i neki premijerligaš, pa će ljudi imati priliku da vide i te najbolje igrače na svetu.

3. Gde je poštovanje prema navijačima?

Proslavio je Milojević pobedu u derbiju ispred severne tribine i tako oduševio veliki broj navijača, ali...

Poruka koju je poslao je poražavajuća za pristalice koje iz utakmice u utakmicu bodre tim širom Srbije.

Priznanje da Zvezda pod ovakvim okolnostima ne može da odigra kvalitetnu utakmicu protiv Partizana zaista nije nešto što je bilo potrebno u ovom, ali i bilo kom trenutku.

Kurir sport