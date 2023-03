LOVA DO KROVA ČEKA CRVENU ZVEZDU KAD UĐE U LIGU ŠAMPIONA: Za sada su u trećem šeširu koji donosi zaradu od čak 25 MILIONA EVRA!

FK Crvena zvezda je pred istorijskim uspehom, jer bi osvajanjem titule u Srbiji po treći put igrao u Ligi šampiona. I ne samo što bi bio učesnik, već bi bio na žrebu plasiran u trećem šeširu zbog visokog koeficijenta, a čekala bi ga i milionska zarada.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je trenutno prva iznad crte u trećem šeširu i tu bi mogla da ostane, ukoliko joj se poklope rezultati drugih liga u Evropi. Pitanje je samo da li će Dnjipro ostati lider u Ukrajini, malo verovatno. Ali je zato izvesno da Union Berlin i Frajburg budu bolje plasirani od Ajntrahta i tako izbore Ligu šampiona.

Od oba kluba iz Nemačke, Zvezda ima bolji koeficijent. I Njukasl bi mogao da pomogne crveno-belima, ako se u Premijer ligi Engleske plasira u elitno UEFA takmičenje. Kao i Viktorija iz Plzenja, ako na kraju trke bude bolja od praške Slavije u Češkoj.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Što se tiče novca, ako Zvezda zadrži sadašnju poziciju čeka je 24.440.000 evra. Svaki učesnik dobija 15.640.000 evra, a onda po koeficijentu još 1.100.000 evra, što Zvezdu dovodi do sume od 8.800.000 evra. Plus zarada od dodatnih tri do pet miliona evra kroz prodaju karata i od marketinga.

I tu će ljudi iz Ljutice Bogdana morati da budu pažljivi, da cene ulaznica budu popularne, da stadion "Rajko Mitić" bude dupke pun, kao u prvoj sezoni Lige šampiona kada su u Beograd dolazili Liverpul, PSŽ i Napoli, a ne poluprazan kao u drugoj kada se igralo protiv Bajerna, Totenhema i Olimpijakosa. Razlog su bile izrazito skupe karte, posebno za najpopularnije severnu i južnu tribinu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je ove sezone imala veoma jaku grupu u Ligi Evrope. Njeni protivnici su kao i crveno-beli bili učesnici kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, posle Crvene zvezde takmičenje su okončali Monako i Trabzon, dok je Ferencvaroš nakon poraza od Leverkuzena blizu eliminacije iz osmine finala Lige Evrope.

Valja istaći da je UEFA 2022. godine povećala nagradni fond za 32 kluba učesnika elitnog takmičenja. Tako će pobeda u Ligi šampiona, u sezoni 2023/2024. vredeti 2.800.000 evra, dok će nerešeni ishod doneti 930.000.

Kurir sport

Bonus video:

01:36 Sportsko društvo Crvena zvezda proslavilo 78 rođendan